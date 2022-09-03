​Моуринью признан лучшим тренером Серии А в августе

Рулевой «Ромы» Жозе Моуринью был признан лучшим тренером итальянской Серии А в августе. Об этом информирует пресс-служба лиги.

В прошлом месяце «Рома» провела в чемпионате Италии четыре матча. Команда Жозе Моуринью обыграла «Салернитану» (1:0), «Кремонезе» (1:0) и «Монцу» (3:0), а также сыграла вничью с «Ювентусом» (1:1).

На текущий момент «Рома» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Италии, уступая «Аталанте» только по количеству забитых голов при одинаковой разности.

Напомним, что в прошлом сезоне под руководством Жозе Моуринью «Рома» завоевала трофей Лиги конференций.