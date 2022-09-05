Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

Моуринью: «Лучше проиграть один раз 0:4, чем четыре раза 0:1»

 
05 Сентября 2022 • 03:46 Комментировать
Удинезе
4:0
Рома
окончен

В пятом туре итальянской Серии А «Рома» потерпела сокрушительное поражение от «Удинезе», пропустив четыре безответных мяча. Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью, комментируя итоги игры, как водится, помянул недобрым словом и арбитра. Ранее команды Моуринью еще никогда не проигрывали с разницей в четыре мяча в матчах Серии А.

- Предпочитаю проиграть один раз 0:4, чем четыре раза по 0:1. Конечно, такое поражение тяжело пережить, прежде всего нашим болельщикам, но уже в четверг будет новый матч. В этот раз нам не повезло и с судейством, мы должны были заработать пенальти при счете 0:1, хотя обычно, когда проигрываешь 0:4, нет смысла жаловаться на судей, - цитирует Моуринью La Gazzetta Dello Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Удинезе Жозе Моуринью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Удинезе 4:0 Рома 3.90 3.65 1.90
05.09  19:30 Монца ... Аталанта 5.00 4.10 1.65
05.09  19:30 Салернитана ... Эмполи 2.20 3.40 3.35
05.09  21:45 Торино ... Лечче 1.72 3.60 5.30
Все матчи
Новости
Сегодня, 05 Сентября
04:15 · Италия. Серия А
Томори знает, в чём необходимо прибавить «Милану»
03:46 · Италия. Серия А
Моуринью: «Лучше проиграть один раз 0:4, чем четыре раза 0:1»
04 Сентября
23:45 · Италия. Серия А
«Удинезе» жестоко растоптал мечты «Ромы» о лидерстве 3
21:15 · Италия. Серия А
«Удинезе» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 4:0
21:04 · Италия. Серия А
«Верона» выбралась из зоны вылета благодаря волевой победе над «Сампдорией»
20:59 · Италия. Серия А
Погба признался, что обращался к шаману, но он не проклинал Мбаппе 1 слухи
20:40 · Италия. Серия А
Джеко стал самым возрастным игроком «Интера», забившим гол в ворота «Милана»
19:01 · Италия. Серия А
Бывший клуб де Кетеларе также победил в субботу в дерби
18:21 · Италия. Серия А
«Специя» с «Болоньей» выдали результативную ничью
17:59 · Италия. Серия А
Михайлович близок к увольнению
15:30 · Италия. Серия А
​В Федерации судей раздражены словами Сарри
15:26 · Италия. Серия А
«Кремонезе» набрал первое очко, не позволив забить «Сассуоло»
13:19 · Италия. Серия А
Капелло пожелал удачи Кокорину в «Арисе»
11:59 · Италия. Серия А
«Милан» приготовил новый контракт для Леау
11:14 · Италия. Серия А
Сёмин отреагировал на успехи Кварацхелии в Серии А
Все новости
Рекомендуем