Моуринью: «Лучше проиграть один раз 0:4, чем четыре раза 0:1»

В пятом туре итальянской Серии А «Рома» потерпела сокрушительное поражение от «Удинезе», пропустив четыре безответных мяча. Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью, комментируя итоги игры, как водится, помянул недобрым словом и арбитра. Ранее команды Моуринью еще никогда не проигрывали с разницей в четыре мяча в матчах Серии А.

- Предпочитаю проиграть один раз 0:4, чем четыре раза по 0:1. Конечно, такое поражение тяжело пережить, прежде всего нашим болельщикам, но уже в четверг будет новый матч. В этот раз нам не повезло и с судейством, мы должны были заработать пенальти при счете 0:1, хотя обычно, когда проигрываешь 0:4, нет смысла жаловаться на судей, - цитирует Моуринью La Gazzetta Dello Sport.