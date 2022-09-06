Бывший игрок «Ромы» прокомментировал унизительное поражение Моуринью

Мы уже сообщали о том, что в пятом туре итальянского чемпионата «Рома» потерпела сокрушительное поражение от «Удинезе», которое стало самым крупным в итальянской карьере Жозе Моуринью. Португальский наставник, комментируя случившееся, заявил, что лучше проиграть один раз 0:4, чем четыре раза по 0:1.

Удивительно, но этот же аргумент озвучил и Збигнев Бонек - польский футболист, выступавший в «Роме» с 1985 по 1988 год.

- Лучше один раз проиграть 0:4, чем четыре раза по 0:1. Это был странный матч против команды на подъеме. Им помогли индивидуальные ошибки «Ромы». Но в целом, «Удинезе» заслужил эту победу, - цитирует Бонека Radio Anch'io Sport.