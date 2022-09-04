Моуринью считает, что «Удинезе» умеет влиять на судей

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью прокомментировал предстоящий матч против «Удинезе» в рамках 5-го тура итальянской Серии А.

Португальский специалист отметил хитрость своего соперника, которая позволяет им влиять на арбитров.

«Удинезе — очень, очень сильная команда. Среди самых сложных в лиге. Это команда, которая знает, как играть. Они умны и хитры. У них есть интеллект и опыт, чтобы найти способ повлиять на судью», — заявил Моуринью на пресс-конференции.

При этом наставник «Ромы» признался, что очень уважает своего соперника и ожидает непростой игры.

Матч «Удинезе» — «Рома» состоится сегодня, 4 сентября. Встреча начнётся в 21:45 по московскому времени.