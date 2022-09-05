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Чемпионат Италии. Серия А

В матче с «Удинезе» Моуринью потерпел второе по тяжести поражение в своей карьере тренера

 
05 Сентября 2022 • 23:44 Комментировать
Удинезе
4:0
Рома
окончен

В пятом туре итальянской Серии А «Рома» потерпела сокрушительное поражение от «Удинезе», пропустив четыре безответных мяча. Португальский наставник «Ромы» Жозе Моуринью ранее еще не проигрывал с таким крупным счетом в Серии А, где он тренировал какое-то время миланский «Интер», приведя этот клуб в 2010 году к «треблу» - победе в чемпионате, кубке и Лиге чемпионов.

И, в целом, в своей карьере Моуринью лишь один раз проиграл еще более крупно - когда его мадридский «Реал» проиграл «Барселоне» со счетом 0:5 осенью 2010. Также в 2016 году руководимый им «Манчестер Юнайтед» уступил «Челси» со счетом 0:4 - тем же, с которым проиграла вчера «Рома» в матче с «Удинезе».

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Удинезе Жозе Моуринью
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