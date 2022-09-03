Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

​Моуринью раскритиковал правила финансового fair play

 
03 Сентября 2022 • 17:46 Комментировать
Удинезе
...
Рома
1 4.00 X 3.75 2 1.87
04.09 21:45

«Рома» оказалась одним из клубов, которые УЕФА наказал за нарушения правил финансового fair play. В рамках соглашения по урегулированию римляне, как и остальные клубы, точно выплатят часть штрафа, а дальше всё будет зависеть от выполнения условий.

По поводу правил финансового контроля высказался рулевой «Ромы» Жозе Моуринью.

«Это механизм, который наказывает тех, кто хочет работать добросовестно, и косвенно защищает тех, кто этого не делает.

В финансовом fair play нет ничего честного, поэтому нужно назвать его иначе. Несправедливо, когда один клуб может потратить 300 миллионов евро, а другой – только 30 миллионов евро», - сказал Моуринью на пресс-конференции.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
УДИНЕЗЕ РОМА
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Фиорентина 1:1 Ювентус 3.05 3.15 2.45
03.09  19:00 Милан ... Интер Милан 2.75 3.30 2.60
03.09  21:45 Лацио ... Наполи 2.90 3.55 2.35
04.09  13:30 Кремонезе ... Сассуоло 3.05 3.50 2.30
04.09  16:00 Специя ... Болонья 3.00 3.25 2.45
04.09  19:00 Верона ... Сампдория 2.00 3.60 3.60
Все матчи
Новости
Сегодня, 03 Сентября
17:59 · Италия. Серия А
«Ювентус» отстоял ничью в гостях у «Фиорентины»
17:51 · Англия. Премьер-лига
Гендиректор «Ювентуса» - о ситуации Роналду: «Грустно, но теперь это не наше дело»
17:46 · Италия. Серия А
​Моуринью раскритиковал правила финансового fair play
16:08 · Италия. Серия А
​Моуринью признан лучшим тренером Серии А в августе
15:30 · Италия. Серия А
«Фиорентина» - «Ювентус»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:1
15:20 · Италия. Серия А
​Дида высказался о миланском дерби
15:16 · Италия. Серия А
Паредес дебютирует за «Ювентус» в матче с «Фиорентиной» 1
14:30 · Италия. Серия А
​Энергетический кризис: В Серии А на стадионах начнут экономить электричество
14:02 · Англия. Премьер-лига
Фабрегас: «Конте чётко говорил мне, где я должен находиться в конкретном моменте»
12:48 · Англия. Премьер-лига
Малиновский мог оказаться в лондонском топ-клубе
12:00 · Италия. Серия А
Влахович может начать матч с «Фиорентиной» на скамейке 1
11:01 · Италия. Серия А
Гендиректор «Торино» Ваньятти: «Скоро мы подпишем Радонича на постоянной основе»
10:35 · Италия. Серия А
Аленичев считает, что Кокорин способен стать лучшим бомбардиром чемпионата Кипра
09:52 · Италия. Серия А
Кварацхелия признан лучшим футболистом Серии А в августе
09:45 · Италия. Серия А
Крунич близок к новому контракту с «Миланом»
Все новости
Рекомендуем