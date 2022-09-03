​Моуринью раскритиковал правила финансового fair play

«Рома» оказалась одним из клубов, которые УЕФА наказал за нарушения правил финансового fair play. В рамках соглашения по урегулированию римляне, как и остальные клубы, точно выплатят часть штрафа, а дальше всё будет зависеть от выполнения условий.

По поводу правил финансового контроля высказался рулевой «Ромы» Жозе Моуринью.

«Это механизм, который наказывает тех, кто хочет работать добросовестно, и косвенно защищает тех, кто этого не делает.

В финансовом fair play нет ничего честного, поэтому нужно назвать его иначе. Несправедливо, когда один клуб может потратить 300 миллионов евро, а другой – только 30 миллионов евро», - сказал Моуринью на пресс-конференции.