«Удинезе» жестоко растоптал мечты «Ромы» о лидерстве

Шикарно стартовавшая «Рома» могла возглавить турнирную таблицу Серии А по итогам матча четвёртого тура против «Удинезе». «Волки» пропустили уже на пятой минуте, когда пас вратарю от Рика Карсдорпа был перехвачен Дестини Удоги. Команда Жозе Моуринью атаковала и атаковала, но после перерыва уже Руй Патрисиу не успел среагировать на удар Лазара Самарджича. Джанлука Манчини головой пробил в каркас ворот. А игроки «Удинезе» снова и снова забивали - Роберто Перейра и Санди Ловрич реализовали контратаки - 4:0.
У сегодняшних соперников по 10 очков, они делят третье место.
Протокол игры
|(1:0) Удоги Дестини5'
|(2:0) Самарджич Лазар56'
|(3:0) Перейра Роберто75'
|(4:0) Ловрич Санди82'
Сильвестри Марко•Бекао Родриго•Бийол Яка17' (Эбосс Энцо (17') •Перес Неуэн•Перейра Роберто 85'85' (Эхизибуэ Кингсли (85') •Удоги Дестини• 63'Самарджич Лазар64' (Макенго Жан-Виктор (64') • 66'Уолас Соуза•Арслан Толгай-Али63' (Гомеш Бету (63') •Делофеу Херард•Саксесс Исаак63' (Ловрич Санди (63')
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука65' (Залевски Никола (65') •Смоллинг Крис•Ибаньес Рожер•Карсдорп Рик46' (Белотти Андреа (46') •Спинаццола Леонардо•Кристанте Бриан46' (Челик Зеки (46') •Матич Неманья•Дибала Пауло• 45'Пеллегрини Лоренцо 52'81' (Камара Мохамед III (81') •Абрахам Тэмми77' (Шомуродов Элдор (77')
04 сентября. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).
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