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Чемпионат Италии. Серия А

«Удинезе» жестоко растоптал мечты «Ромы» о лидерстве

 
04 Сентября 2022 • 23:45 Комментировать (2)
Удинезе
4:0
Рома
окончен

Шикарно стартовавшая «Рома» могла возглавить турнирную таблицу Серии А по итогам матча четвёртого тура против «Удинезе». «Волки» пропустили уже на пятой минуте, когда пас вратарю от Рика Карсдорпа был перехвачен Дестини Удоги. Команда Жозе Моуринью атаковала и атаковала, но после перерыва уже Руй Патрисиу не успел среагировать на удар Лазара Самарджича. Джанлука Манчини головой пробил в каркас ворот. А игроки «Удинезе» снова и снова забивали - Роберто Перейра и Санди Ловрич реализовали контратаки - 4:0.

У сегодняшних соперников по 10 очков, они делят третье место.

Протокол игры  
Удинезе4:0Рома
(1:0) Удоги Дестини5'  
(2:0) Самарджич Лазар56'  
(3:0) Перейра Роберто75'  
(4:0) Ловрич Санди82'  
Сильвестри МаркоБекао РодригоБийол Яка 17' (Эбосс Энцо ( 17') Перес НеуэнПерейра Роберто  85' 85' (Эхизибуэ Кингсли ( 85') Удоги Дестини  63'Самарджич Лазар 64' (Макенго Жан-Виктор ( 64'  66') Уолас СоузаАрслан Толгай-Али 63' (Гомеш Бету ( 63') Делофеу ХерардСаксесс Исаак 63' (Ловрич Санди ( 63')
Запасные: Яяло МатоПаделли ДаниэлеНюйтинк БрэмПьяна ЭдоардоJames AbankwahНесторовски ИльяЭбоселе Фести
Патрисиу РуйМанчини Джанлука 65' (Залевски Никола ( 65') Смоллинг КрисИбаньес РожерКарсдорп Рик 46' (Белотти Андреа ( 46') Спинаццола ЛеонардоКристанте Бриан 46' (Челик Зеки ( 46') Матич НеманьяДибала Пауло  45'Пеллегрини Лоренцо  52' 81' (Камара Мохамед III ( 81') Абрахам Тэмми 77' (Шомуродов Элдор ( 77')
Запасные: Боер ПьетроВинья МатиасБове ЭдоардоВольпато КристианТрипи ФилиппоСвилар МилеКерамицис Димитриос
04 сентября. Стадион "Дачия-Арена" (Удине).

Видео

1:0. Гол Иенома Удоджи (видео). Чемпионат Италии. Футбол
1:0. Гол Иенома Удоджи (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Лазара Самарджича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
2:0. Гол Лазара Самарджича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Манчини отправил мяч в перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Манчини отправил мяч в перекладину (видео). Чемпионат Италии. Футбол
4:0. Гол Санди Ловрича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
4:0. Гол Санди Ловрича (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол
Голы и лучшие моменты (видео). Чемпионат Италии. Футбол

 

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Рома Удинезе
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Комментарии (2)
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CELTIC FROST
04 Сентября 2022 в 23:59
Жесть, однако)
venge
04 Сентября 2022 в 23:51
Какой особенный матч получился
На Евро-Футболе:
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окончен Верона 2:1 Сампдория 2.05 3.50 3.60
окончен Удинезе 4:0 Рома 3.90 3.65 1.90
05.09  19:30 Монца ... Аталанта 5.40 4.30 1.58
05.09  19:30 Салернитана ... Эмполи 2.20 3.40 3.30
05.09  21:45 Торино ... Лечче 1.70 3.60 5.30
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04 Сентября
23:45 · Италия. Серия А
«Удинезе» жестоко растоптал мечты «Ромы» о лидерстве 2
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