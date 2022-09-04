«Удинезе» жестоко растоптал мечты «Ромы» о лидерстве

Шикарно стартовавшая «Рома» могла возглавить турнирную таблицу Серии А по итогам матча четвёртого тура против «Удинезе». «Волки» пропустили уже на пятой минуте, когда пас вратарю от Рика Карсдорпа был перехвачен Дестини Удоги. Команда Жозе Моуринью атаковала и атаковала, но после перерыва уже Руй Патрисиу не успел среагировать на удар Лазара Самарджича. Джанлука Манчини головой пробил в каркас ворот. А игроки «Удинезе» снова и снова забивали - Роберто Перейра и Санди Ловрич реализовали контратаки - 4:0.

У сегодняшних соперников по 10 очков, они делят третье место.

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