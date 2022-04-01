Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» не оставляет попыток переманить Серхио Рико

01 Апреля 2022 • 04:07 Комментировать
Лацио
...
Сассуоло
1.72 4.05 4.50
02.04 19:00

Римский «Лацио» нуждается в голкипере, и первым выбором римлян на лето является Серхио Рико, третий вратарь «ПСЖ», ныне выступающий в испанской «Мальорке». Контракты нынешних вратарей «Лацио» истекают, как в случае с Пепе Рейной, так и в случае с Томасом Стракошой, и как минимум одному из них придется уйти. «Лацио» также надеется заключить арендное соглашение с правом выкупа 28-летнего голкипера.

Если это удастся, то Рико станет первым голкипером команды - на идущих переговорах римская сторона часто использует это обещание как один из своих козырей, сообщает La Gazzetta Dello Sport.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лацио Серхио Рико
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЛАЦИО САССУОЛО
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Апреля
04:07 · Италия. Серия А
«Лацио» не оставляет попыток переманить Серхио Рико
03:56 · Италия. Серия А
«Ювентус» не прочь пригласить Доннарумму, но туринцев отпугивают запросы кипера
03:17 · Италия. Серия А
«Интер» и «Милан» поспорят за талантливого уругвайца
03:14 · Италия. Серия А
Бергоми - о матче между «Интером» и «Ювентусом»: Только победитель сохранит шансы на скудетто
02:37 · Италия. Серия А
Конте - лучший итальянский тренер сезона 2020-2021
02:18 · Италия. Серия А
Легенда «Кьево» Пеллиссье решил вернуться на поле в сорок три года
31 Марта
21:23 · Италия. Серия А
«Фиорентина» хочет подписать Пёнтека за более низкую цену
19:49 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» рассматривает вариант с покупкой Абрахама
18:02 · Италия. Серия А
Легенда «Интера» Бергоми: «Я бы вернул Лукаку в клуб»
16:06 · Италия. Серия А
Бывший нападающий сборной Италии Серена: «Влахович принесёт «Ювентусу» больше пользы, чем Роналду»
14:59 · Италия. Серия А
«Милан» кроме Ориги планирует купить ещё одного игрока в атаку
14:12 · Италия. Серия А
Аллегри: «Дважды отказал «Реалу» и горжусь, что шестой год тренирую «Ювентус»
13:49 · Германия. Бундеслига
Аллегри: «Влахович, Мбаппе и Холанн – лучшие игроки своего поколения»
13:15 · Германия. Бундеслига
Хауге не вернется в «Милан» и останется в Бундеслиге
12:52 · Италия. Серия А
«Милан» связался с агентом Бэйла
Все новости
Рекомендуем