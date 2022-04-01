«Лацио» не оставляет попыток переманить Серхио Рико

Римский «Лацио» нуждается в голкипере, и первым выбором римлян на лето является Серхио Рико, третий вратарь «ПСЖ», ныне выступающий в испанской «Мальорке». Контракты нынешних вратарей «Лацио» истекают, как в случае с Пепе Рейной, так и в случае с Томасом Стракошой, и как минимум одному из них придется уйти. «Лацио» также надеется заключить арендное соглашение с правом выкупа 28-летнего голкипера.

Если это удастся, то Рико станет первым голкипером команды - на идущих переговорах римская сторона часто использует это обещание как один из своих козырей, сообщает La Gazzetta Dello Sport.