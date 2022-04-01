Сарри грозится уйти, если руководство «Лацио» не гарантирует ему трансферы

Главный тренер римского «Лацио» Маурицио Сарри на днях провёл встречу с руководством клуба, в которой потребовал гарантировать ему нужные трансферы в летнее межсезонье. Напомним, что ранее между наставником и руководством возник конфликт из-за провальной трансферной кампании в январе.

По сообщениям Calciomercato, руководство «Лацио» недовольно выступлениями клуба в последнее время. Особенно это связано с тем, что недавно «небесно-голубые» проиграли в римском дерби «Роме» с разгромным счётом 0:3.

При этом клуб готов предоставить Сарри новый контракт сроком до 2025 года, но по сведениям источника, тренер не пока что не горит желанием его подписывать. Итальянец хочет подождать до конца сезона, чтобы оценить ситуацию и принять решение.