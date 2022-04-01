Сарри подверг критике уровень чемпионата Италии

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри раскритиковал уровень Серии А.

«Если вы смотрите матч бундеслиги и переключаетесь на матч серии А, вы спрашиваете себя: «Где я, черт возьми?», — рассказал Сарри на пресс-конференции.

Помимо сказанного, тренер раскритиковал структуру и футбольные базы, он считает, что Италия по этим показателям отстает от других стран на 30-35 лет.

В чемпионате Италии «Лацио» располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 49 очков.

В 31-м туре «орлы» примут на своем поле «Сассуоло». Встреча пройдет 2 апреля.