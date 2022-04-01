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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри подверг критике уровень чемпионата Италии

01 Апреля 2022 • 19:34 Комментировать
Лацио
...
Сассуоло
1.70 4.05 4.50
Через 22 ч. 37 мин.

Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри раскритиковал уровень Серии А.

«Если вы смотрите матч бундеслиги и переключаетесь на матч серии А, вы спрашиваете себя: «Где я, черт возьми?», — рассказал Сарри на пресс-конференции.

Помимо сказанного, тренер раскритиковал структуру и футбольные базы, он считает, что Италия по этим показателям отстает от других стран на 30-35 лет.

В чемпионате Италии «Лацио» располагается на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 49 очков.

В 31-м туре «орлы» примут на своем поле «Сассуоло». Встреча пройдет 2 апреля.


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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Серия А Маурицио Сарри
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ЛАЦИО САССУОЛО
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02.04  16:00 Специя ... Венеция 2.16 3.50 3.45
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