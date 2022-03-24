Бернардески и Мертенс интересны «Лацио»

Римский «Лацио» проявляет интерес сразу к двум известным футболистам с истекающими контрактами.

«Лацио» испытывает проблемы с финансами, в связи с чем сделает ставку на подписание свободных агентов. Как сообщает Il Messaggero, в списке целей римлян значатся Дрис Мертенс из «Наполи» и Федерико Бернардески из «Ювентуса», чьи действующие соглашения истекают через три месяца.

34-летний бельгиец известен наставнику «Лацио» Маурицио Сарри по совместной работе в «Наполи». Бельгиец не хотел бы уходить, однако неаполитанцы не торопятся вступать с ним в переговоры.

Бернардески может покинуть «Ювентус» ради получения игровой практики. Туринский клуб уже предлагал 28-летнему вингеру продлить договор, но итальянца не устроили условия сделки.