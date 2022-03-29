Педро хочет вернуться в Испанию

Полузащитник «Лацио» Педро заявил, что в будущем хотел бы вернуться в Испанию. У футболиста на данный момент остаётся ещё год по контракту с римским клубом.

«Мой контракт с «Лацио» рассчитан до 2023 года. Как только он закончится, я подумаю о том, что можно сделать дальше. Думаю, что я способен играть в футбол ещё один-два года. В будущем я хотел бы быть ближе к Барселоне, ведь там моя семья», – цитирует испанца Radio Marca.

Напомним, что прошлым летом Педро перешёл из «Ромы» в «Лацио», где воссоединился со своим бывшим тренером по лондонскому «Челси» Маурицио Сарри. В этом сезоне полузащитник забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 29 матчах чемпионата Италии.