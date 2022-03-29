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Чемпионат Италии. Серия А

Педро хочет вернуться в Испанию

29 Марта 2022 • 18:06 Комментировать
Лацио
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Сассуоло
1.73 4.00 4.40
02.04 19:00
Полузащитник «Лацио» Педро заявил, что в будущем хотел бы вернуться в Испанию. У футболиста на данный момент остаётся ещё год по контракту с римским клубом.
 
«Мой контракт с «Лацио» рассчитан до 2023 года. Как только он закончится, я подумаю о том, что можно сделать дальше. Думаю, что я способен играть в футбол ещё один-два года. В будущем я хотел бы быть ближе к Барселоне, ведь там моя семья», – цитирует испанца Radio Marca.
 
Напомним, что прошлым летом Педро перешёл из «Ромы» в «Лацио», где воссоединился со своим бывшим тренером по лондонскому «Челси» Маурицио Сарри. В этом сезоне полузащитник забил 8 голов и отдал 4 ассиста в 29 матчах чемпионата Италии.
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Лацио Педро Родригес
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ЛАЦИО САССУОЛО
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