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Чемпионат Италии. Серия А

Ачерби покинет «Лацио»

01 Апреля 2022 • 21:11 Комментировать
Лацио
...
Сассуоло
1.70 4.05 4.50
Через 20 ч. 58 мин.

Центральный защитник «Лацио» Франческо Ачерби вряд ли останется в своём нынешнем клубе.

Как утверждает издание Il Tempo, 34-летний футболист сборной Италии уже попросил своего агента найти ему новых работодателей. Ачерби считает, что ещё способен провести несколько сезонов на высоком уровне. Препятствием для потенциально трансфера может стать зарплата итальянца – 2 млн евро в год чистыми. Ранее в прессе сообщалось об интересе к опытному защитнику со стороны миланского «Интера».

Франческо Ачерби, оцениваемый порталом Transfermarkt в 5 млн евро, сыграл 28 матчей за римскую команду в текущей кампании, трижды поразив ворота соперников.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Франческо Ачерби
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ЛАЦИО САССУОЛО
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02.04  16:00 Специя ... Венеция 2.16 3.50 3.45
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