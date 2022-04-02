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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри: «Я рад, что мы сыграли с таким отношением к делу»

02 Апреля 2022 • 22:43 Комментировать
Лацио
2:1
Сассуоло
окончен

После череды неудачных результатов, включавших в себя вылет из Лиги Европы и поражение в римском дерби, «Лацио» переиграл на своем поле «Сассуоло», чем очень порадовал своего тренера Маурицио Сарри. Он отметил изменившееся отношение к делу со стороны его подопечных вследствие вышеотмеченных неудач.

- Очень рад, что мои ребята изменили отношение к делу после последних неудач. «Сассуоло» - ответственный соперник, который забил восемь голов в последних двух матчах. У них сильная атака, но мы не позволили им многое создать. Мы могли выиграть куда крупнее, так что я рад, мне не в чем упрекнуть игроков, - заявил Сарри, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Лацио Маурицио Сарри
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окончен Специя 1:0 Венеция 2.10 3.30 3.70
окончен Лацио 2:1 Сассуоло 1.72 4.10 4.50
Идет 45 минута Салернитана 0:1 Торино 4.10 3.60 1.92
03.04  13:30 Фиорентина ... Эмполи 1.59 4.50 5.40
03.04  16:00 Аталанта ... Наполи 2.46 3.40 2.95
03.04  16:00 Удинезе ... Кальяри 1.89 3.55 4.40
03.04  19:00 Сампдория ... Рома 4.00 3.65 1.93
03.04  21:45 Ювентус ... Интер Милан 2.95 3.40 2.45
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Сегодня, 02 Апреля
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