Сарри: «Я рад, что мы сыграли с таким отношением к делу»

После череды неудачных результатов, включавших в себя вылет из Лиги Европы и поражение в римском дерби, «Лацио» переиграл на своем поле «Сассуоло», чем очень порадовал своего тренера Маурицио Сарри. Он отметил изменившееся отношение к делу со стороны его подопечных вследствие вышеотмеченных неудач.

- Очень рад, что мои ребята изменили отношение к делу после последних неудач. «Сассуоло» - ответственный соперник, который забил восемь голов в последних двух матчах. У них сильная атака, но мы не позволили им многое создать. Мы могли выиграть куда крупнее, так что я рад, мне не в чем упрекнуть игроков, - заявил Сарри, слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.