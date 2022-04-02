«Лацио» ворвался в зону Лиги Европы, победив «Сассуоло»

«Лацио» в рамках 31-го тура итальянской Серии А на своём поле обыграл «Сассуоло» со счётом 2:1, поднявшись в зону Лиги Европы.
Победу хозяевам поля принесли Мануэль Лаццари и Сергей Милинкович-Савич. Гости смогли отыграть один мяч в добавленное ко второму тайму время усилиями Хамед Траоре, но развить свой успех игроки «Сассуоло» не сумели.
Победа позволила «Лацио» подняться на пятое место, дающее путёвку в Лигу Европы.
Протокол игры
|(1:0) Лаццари Мануэль17'
|(2:0) Милинкович-Савич Сергей51'
|90'Траоре Хамед (2:1)
Стракоша Томас•Лаццари Мануэль•Патрик•Ачерби Франческо•Марушич Адам•Милинкович-Савич Сергей 85' (Башич Тома ( 85') •Лукас Лейва 79' (Катальди Данило ( 79') •Альберто Луис 90' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль ( 90') •Андерсон Фелипе • 7'Иммобиле Чиро•Дзакканьи Маттиа
Консильи Андреа•Мюлдюр Мерт 74' (Тольян Йереми ( 74') •Айхан Кан•Феррари Джанмарко•Кирьякопулос Георгиос 5' 46' (Рожерио да Силва ( 46') •Фраттези Давиде 32' 74' (Харрауи Абдау ( 74' ) • 84'Энрике Матеус•Дефрель Грегоре 85' (Оддеи Брайан ( 85') •Распадори Джакомо•Траоре Хамед•Скамачча Джанлука 89' (Самеле Луиджи ( 89')
02 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).