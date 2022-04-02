«Лацио» ворвался в зону Лиги Европы, победив «Сассуоло»

«Лацио» в рамках 31-го тура итальянской Серии А на своём поле обыграл «Сассуоло» со счётом 2:1, поднявшись в зону Лиги Европы.

Победу хозяевам поля принесли Мануэль Лаццари и Сергей Милинкович-Савич. Гости смогли отыграть один мяч в добавленное ко второму тайму время усилиями Хамед Траоре, но развить свой успех игроки «Сассуоло» не сумели.

Победа позволила «Лацио» подняться на пятое место, дающее путёвку в Лигу Европы.