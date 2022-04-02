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Чемпионат Италии. Серия А

«Лацио» ворвался в зону Лиги Европы, победив «Сассуоло»

02 Апреля 2022 • 20:58 Комментировать
Лацио
2:1
Сассуоло
окончен

«Лацио» в рамках 31-го тура итальянской Серии А на своём поле обыграл «Сассуоло» со счётом 2:1, поднявшись в зону Лиги Европы.

Победу хозяевам поля принесли Мануэль Лаццари и Сергей Милинкович-Савич. Гости смогли отыграть один мяч в добавленное ко второму тайму время усилиями Хамед Траоре, но развить свой успех игроки «Сассуоло» не сумели.

Победа позволила «Лацио» подняться на пятое место, дающее путёвку в Лигу Европы.  

Протокол игры  
Лацио 2:1Сассуоло
(1:0) Лаццари Мануэль17'   
(2:0) Милинкович-Савич Сергей51'   
  90'Траоре Хамед (2:1)
Стракоша ТомасЛаццари МануэльПатрикАчерби ФранческоМарушич АдамМилинкович-Савич Сергей  85' (Башич Тома (  85') Лукас Лейва  79' (Катальди Данило (  79') Альберто Луис  90' (Акпа-Акпро Жан-Даниэль (  90') Андерсон Фелипе   7'Иммобиле ЧироДзакканьи Маттиа
Запасные: Рейна ПепеАдамонис МарюсКабрал ЖованеХюсай ЭльсейдРомеро ЛукаМоро РаульКаменович Димитрие
Консильи АндреаМюлдюр Мерт  74' (Тольян Йереми (  74') Айхан КанФеррари ДжанмаркоКирьякопулос Георгиос   5'  46' (Рожерио да Силва (  46') Фраттези Давиде   32'  74' (Харрауи Абдау (  74'   84') Энрике МатеусДефрель Грегоре  85' (Оддеи Брайан (  85') Распадори ДжакомоТраоре ХамедСкамачча Джанлука  89' (Самеле Луиджи (  89')
Запасные: Пеголо ДжанлукаКирикеш ВладКиерво РиккардоВитале СамуэлеRuan NetoМаньянелли ФранческоПелузо Федерико
02 апреля. Стадион "Стадио Олимпико" (Рим).

 

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окончен Специя 1:0 Венеция 2.10 3.30 3.70
окончен Лацио 2:1 Сассуоло 1.72 4.10 4.50
02.04  21:45 Салернитана ... Торино 4.10 3.60 1.92
03.04  13:30 Фиорентина ... Эмполи 1.59 4.50 5.40
03.04  16:00 Аталанта ... Наполи 2.46 3.40 2.95
03.04  16:00 Удинезе ... Кальяри 1.89 3.55 4.40
03.04  19:00 Сампдория ... Рома 4.00 3.65 1.93
03.04  21:45 Ювентус ... Интер Милан 2.95 3.40 2.45
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Сегодня, 02 Апреля
20:58 · Италия. Серия А
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