Сарри спросил у Буффона его мнение по поводу Карнесекки

Маурицио Сарри спросил у своего бывшего подопечного по туринскому «Ювентусу» Джанлуиджи Буффона о том, стоит ли его «Лацио» приобретать голкипера Марко Карнесекки. Права на вратаря принадлежат «Аталанте», тогда как сам игрок выступает в аренде в Серии В за «Кремонезе».

Согласно Il Messaggero, молодой Карнесекки следующим летом станет одной из главных трансферных целей «Лацио» на позицию голкипера. Отметим, что вратарь с 2019 года выступает за молодёжную сборную Италии до 21 года.

На данный момент в составе «Лацио» есть два голкипера – Пепе Рейна и Томас Стракоша. В этом сезоне они делят место в основе практически поровну: у Рейны 14 матчей в чемпионате, а у Стракоши – 16.