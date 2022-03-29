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Чемпионат Италии. Серия А

Сарри спросил у Буффона его мнение по поводу Карнесекки

29 Марта 2022 • 18:45 Комментировать
Лацио
...
Сассуоло
1.73 4.00 4.40
02.04 19:00
Маурицио Сарри спросил у своего бывшего подопечного по туринскому «Ювентусу» Джанлуиджи Буффона о том, стоит ли его «Лацио» приобретать голкипера Марко Карнесекки. Права на вратаря принадлежат «Аталанте», тогда как сам игрок выступает в аренде в Серии В за «Кремонезе».
 
Согласно Il Messaggero, молодой Карнесекки следующим летом станет одной из главных трансферных целей «Лацио» на позицию голкипера. Отметим, что вратарь с 2019 года выступает за молодёжную сборную Италии до 21 года.
 
На данный момент в составе «Лацио» есть два голкипера – Пепе Рейна и Томас Стракоша. В этом сезоне они делят место в основе практически поровну: у Рейны 14 матчей в чемпионате, а у Стракоши – 16.
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Евро-Футбол.Ру,
Джанлуиджи Буффон Маурицио Сарри
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ЛАЦИО САССУОЛО
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