«Фиорентина» в сомнениях - 15 миллионов за Пёнтека кажутся слишком большой суммой

Польский нападающий Кшиштоф Пёнтек приглашался в команду в качестве замены для Душана Влаховича, но, выручив за серба 70 миллионов евро, платить пятнадцать за Пёнтека «фиалки» пока что не готовы. Как сообщает La Repubblica, сейчас руководство клуба раздумывает, что делать.

Пёнтек принадлежит «Герте», и его контракт с немецким клубом рассчитан аж до 2026 года. В то же время игра 26-летнего нападающего импонирует «фиалкам» - он уже забил три гола в составе своего нового клуба, проведя при этом восемь матчей в чемпионате.

Ранее Пёнтек успел поиграть в составе «Милана», но там не вписался в игру переживавшего кризис клуба.