Кокорин остался в запасе на матч «Фиорентины» с «Эмполи»

Российский нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин оказался на скамейке запасных в поединке 31-го тура итальянского чемпионата с «Эмполи».

В стартовом составе «фиалок» на матч с «Эмполи» выйдет бразильский нападающий Артур Кабрал. Помимо 31-летнего российского футболиста в запасе остались также польский форвард Кшиштоф Пёнтек, испанец Хосе Кальехон, Риккардо Сотиль и другие игроки. Напомним, что встреча состоится сегодня в 13.30 по московскому времени.

В этом сезоне Александр Кокорин провёл в итальянской лиге лишь пять матчей, в которых не отметился голами или ассистами.