«Фиорентина» без помощи Кокорина переиграла «Эмполи»

«Фиорентина» в матче 31-го тура чемпионата Италии одержала победу над «Эмполи» с минимальным счётом. Единственный гол во встрече забил Николас Гонсалес.

Стоит отметить, что гости играли в меньшинстве с 57-й минуты, когда за вторую карточку был удалён Себастьяно Луперто.

Александр Кокорин попал в число запасных, но на поле не появился.

Победа позволила «фиалкам» сократить отставание от «Ромы» и «Аталанты», находящихся в зоне еврокубков, до одного очка.