«Фиорентина» без помощи Кокорина переиграла «Эмполи»

«Фиорентина» в матче 31-го тура чемпионата Италии одержала победу над «Эмполи» с минимальным счётом. Единственный гол во встрече забил Николас Гонсалес.
Стоит отметить, что гости играли в меньшинстве с 57-й минуты, когда за вторую карточку был удалён Себастьяно Луперто.
Александр Кокорин попал в число запасных, но на поле не появился.
Победа позволила «фиалкам» сократить отставание от «Ромы» и «Аталанты», находящихся в зоне еврокубков, до одного очка.
Протокол игры
|Фиорентина
|1:0
|Эмполи
|(1:0) Гонсалес Николас58'
Терраччиано Пьетро•Венути Лоренцо•Миленкович Никола•Роша Игор II•Бираги Кристиано 86' (Терзич Алекса ( 86') •Кастровилли Гаэтано 86' (Мале Юссеф ( 86') •Торрейра Лукас 56' 71' (Амрабат Софьян ( 71') •Дункан Альфред•Гонсалес Николас 87' (Кальехон Хосе ( 87') •Кабрал Артур•Сапонара Риккардо 77' (Соттил Рикардо ( 77')
Викарио Гульельмо•Стоянович Петар•Тонелли Лоренцо 28' (Исмайли Ардиан ( 28' ) • 81'Луперто Себастьяно 45' • 57'Какаче Либерато•Журковски Шимон•Штулац Лео 61' (Вити Маттиа ( 61') •Бандинелли Филиппо 77' (Байрами Недим ( 77') •Хендерсон Лиам 61' (Кутроне Патрик ( 61') •Ди Франческо Федерико 61' (Аслани Кристьян ( 61') •Пинамонти Андреа
03 апреля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).