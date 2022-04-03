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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» без помощи Кокорина переиграла «Эмполи»

03 Апреля 2022 • 15:40 Комментировать
Фиорентина
1:0
Эмполи
окончен

«Фиорентина» в матче 31-го тура чемпионата Италии одержала победу над «Эмполи» с минимальным счётом. Единственный гол во встрече забил Николас Гонсалес.

Стоит отметить, что гости играли в меньшинстве с 57-й минуты, когда за вторую карточку был удалён Себастьяно Луперто.

Александр Кокорин попал в число запасных, но на поле не появился.

Победа позволила «фиалкам» сократить отставание от «Ромы» и «Аталанты», находящихся в зоне еврокубков, до одного очка.

Протокол игры  
Фиорентина 1:0Эмполи
(1:0) Гонсалес Николас58'   
Терраччиано ПьетроВенути ЛоренцоМиленкович НиколаРоша Игор IIБираги Кристиано  86' (Терзич Алекса (  86') Кастровилли Гаэтано  86' (Мале Юссеф (  86') Торрейра Лукас   56'  71' (Амрабат Софьян (  71') Дункан АльфредГонсалес Николас  87' (Кальехон Хосе (  87') Кабрал АртурСапонара Риккардо  77' (Соттил Рикардо (  77')
Запасные: Кокорин АлександрРосати АнтониоПёнтек КшиштофМартинес Лукас IIИконе ЖонатанНастасич МатияДронговски Бартломей
Викарио ГульельмоСтоянович ПетарТонелли Лоренцо  28' (Исмайли Ардиан (  28'   81') Луперто Себастьяно   45'   57'Какаче ЛибератоЖурковски ШимонШтулац Лео  61' (Вити Маттиа (  61') Бандинелли Филиппо  77' (Байрами Недим (  77') Хендерсон Лиам  61' (Кутроне Патрик (  61') Ди Франческо Федерико  61' (Аслани Кристьян (  61') Пинамонти Андреа
Запасные: Ла Мантия АндреаФурлан ЯкопоРоманьоли СимонеВерре ВалериоУйкани СамирФьямоцци РиккардоБенасси Марко
03 апреля. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

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Евро-Футбол.Ру,
Эмполи Фиорентина Николас Гонсалес
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окончен Фиорентина 1:0 Эмполи 1.59 4.50 5.40
Идет 23 минута Аталанта 0:1 Наполи 2.46 3.40 2.95
Идет 22 минута Удинезе 0:0 Кальяри 1.89 3.55 4.40
03.04  19:00 Сампдория ... Рома 4.00 3.65 1.93
03.04  21:45 Ювентус ... Интер Милан 2.95 3.40 2.45
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