Агент Кокорина отказался отвечать на вопрос о будущем футболиста

Тимофей Бердышев, агент российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, не стал говорить о будущем футболиста.

«У Кокорина всё нормально. Работает, тренируется. Он в команде. Что касается его будущего, то сейчас нет смысла что-то обсуждать», — цитирует агента «Чемпионат».

30-летний Кокорин перешел в «Фиорентину» зимой 2021 года из «Спартака». Тогда «фиалки» заплатили красно-белым 4,5 млн евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста составляет 900 тысяч евро.

Кокорин за все время в Италии вышел на поле лишь 6 раз и провел на поле в общей сложности 121 минуту.