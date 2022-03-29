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Чемпионат Италии. Серия А

Агент Кокорина отказался отвечать на вопрос о будущем футболиста

29 Марта 2022 • 23:31 Комментировать
Фиорентина
...
Эмполи
1.55 4.30 5.80
03.04 13:30

Тимофей Бердышев, агент российского нападающего «Фиорентины» Александра Кокорина, не стал говорить о будущем футболиста.

«У Кокорина всё нормально. Работает, тренируется. Он в команде. Что касается его будущего, то сейчас нет смысла что-то обсуждать», — цитирует агента «Чемпионат».

30-летний Кокорин перешел в «Фиорентину» зимой 2021 года из «Спартака». Тогда «фиалки» заплатили красно-белым 4,5 млн евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста составляет 900 тысяч евро.

Кокорин за все время в Италии вышел на поле лишь 6 раз и провел на поле в общей сложности 121 минуту.


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Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Серия А
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