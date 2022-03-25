Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» анонсировала новый логотип команды

25 Марта 2022 • 15:28 Комментировать (2)
Фиорентина
...
Эмполи
1.53 4.30 5.90
03.04 13:30

Пресс-служба «Фиорентины» объявила о смене логотипа и манфеста команды.

«Играй, чтобы отличаться. Мы хотим, чтобы футбол был другим, потому что мы разные. Мы хотим управлять своей судьбой. Мы мятежны, горды и верны своему происхождению.

Мы выросли в окружении чудес Флоренции: вот почему мы хотим вернуть красоту в спорт. Острые ощущения от игры. Затаённое дыхание перед голом. Страсть болельщиков.

Мы любим футбол, настоящий футбол. Мы боремся за футбольный ренессанс. Мы — «фиалки». В этом наша сила. Это наша задача. Играй, чтобы отличаться», — приведены слова манифеста на официальном сайте «Фиорентины».

«Фиалки» после 29 туров в Серии А набрали 47 очков. За команду из Флоренции выступает российский нападающий Александр Кокорин. Он стал игроком итальянской команды в январе 2021 года. За это время он принял участие всего лишь в шести матчах за «Фиорентину» и провел в общей сложности 121 минуту на поле.

Его трансферная стоимость за год упала до 900 тысяч евро.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фиорентина Александр Кокорин Серия А
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ФИОРЕНТИНА ЭМПОЛИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 25 Марта
15:42 · Англия. Премьер-лига
Хейбьерг: Многому научился у Моуринью, это был отличный опыт
15:28 · Италия. Серия А
«Фиорентина» анонсировала новый логотип команды 2
14:51 · Италия. Серия А
«Милан» интересуется полузащитником «Ланса»
14:42 · Италия. Серия А
Бергоми: «Интеру» нужны игроки с хорошей физической подготовкой
14:09 · Италия. Серия А
«Рома» работает над улучшенным предложением для Мхитаряна
14:07 · Италия. Серия А
Кафу о «Милане»: Вероятность выиграть скудетто значительно возросла
13:03 · Англия. Премьер-лига
«Интер» конкурирует с «Миланом» за Ориги
12:14 · Россия. Премьер-лига
«Милан» интересуется Кварацхелией
11:21 · Италия. Серия А
Президент итальянской Федерации: В Серии А слишком много легионеров
10:59 · Италия. Серия А
«Милан» интересуется Хики
10:59 · Италия. Серия А
«Интер» хочет подписать Милинковича-Савича
09:51 · Англия. Премьер-лига
Уинтербёрн: Абрахам – молодой игрок с огромным потенциалом, отличный вариант для «Арсенала»
09:29 · Италия. Серия А
Брозович подал иска против трёх журналистов по обвинению в клевете
09:23 · Италия. Серия А
Санчес покинет «Интер»
08:44 · Италия. Серия А
Калюлю наслаждается выступлениями в одной команде с Ибрагимовичем и Жиру
Все новости
Рекомендуем