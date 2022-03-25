«Фиорентина» анонсировала новый логотип команды

Пресс-служба «Фиорентины» объявила о смене логотипа и манфеста команды.

«Играй, чтобы отличаться. Мы хотим, чтобы футбол был другим, потому что мы разные. Мы хотим управлять своей судьбой. Мы мятежны, горды и верны своему происхождению.

Мы выросли в окружении чудес Флоренции: вот почему мы хотим вернуть красоту в спорт. Острые ощущения от игры. Затаённое дыхание перед голом. Страсть болельщиков.

Мы любим футбол, настоящий футбол. Мы боремся за футбольный ренессанс. Мы — «фиалки». В этом наша сила. Это наша задача. Играй, чтобы отличаться», — приведены слова манифеста на официальном сайте «Фиорентины».

«Фиалки» после 29 туров в Серии А набрали 47 очков. За команду из Флоренции выступает российский нападающий Александр Кокорин. Он стал игроком итальянской команды в январе 2021 года. За это время он принял участие всего лишь в шести матчах за «Фиорентину» и провел в общей сложности 121 минуту на поле.

Его трансферная стоимость за год упала до 900 тысяч евро.