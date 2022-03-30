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Чемпионат Италии. Серия А

Канчельскис не исключает возвращения Кокорина в Россию

30 Марта 2022 • 18:23 Комментировать
Фиорентина
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Эмполи
1.55 4.30 5.80
03.04 13:30

Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис поделился мыслями о возможном возвращении форварда «Фиорентины» Александре Кокорина в РПЛ.

 «Если найдутся такие же жулики, которые продали его в «Фиорентину», может и удастся его продать. Он может оказаться в России. Почему бы нет?» - сказал Канчельскис «Спорт-Экспрессу».

30-летний Кокорин перешел в «Фиорентину» в январе 2021 года из «Спартака». Тогда «фиалки» заплатили за трансфер нападающего 4,5 млн евро.

С тех пор российский футболист сыграл всего лишь 6 матчей за итальянский клуб и провел на поле в общей сложности 121 минуту. А его трансферная стоимость за время выступлений за «Фиорентину» упала до 900 тысяч евро.

«Фиорентина» в чемпионате Италии набрала 47 очков после 29 туров. В следующем матче «фиалки» на своем поле примут «Эмполи». Встреча пройдет 3 апреля.


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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Фиорентина Александр Кокорин Андрей Канчельскис РПЛ
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ФИОРЕНТИНА ЭМПОЛИ
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