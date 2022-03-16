«Фламенго» предлагает Видалю контракт на два года

Мы уже сообщали о том, что чилийский ветеран Артуро Видаль может оказаться в составе бразильского «Фламенго», если согласится на трансфер предстоящим летом. «Интер» не намерен сохранять у себя игрока, несмотря на то, что он до сих пор приносит ощутимую пользу клубу, сыграв в текущем сезоне в тридцати двух матчах, в которых он забил два гола и четырежды удачно ассистировал своим партнерам.

Как уточняет итальянский репортер Николо Скира, готовый приютить Видаля бразильский «Фламенго» предлагает соглашение сроком на два года. Финансовые условия потенциального контракта не сообщаются.