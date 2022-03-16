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Чемпионат Италии. Серия А

«Фламенго» предлагает Видалю контракт на два года

16 Марта 2022 • 08:00 Комментировать
Интер Милан
...
Фиорентина
1.48 4.60 6.20
19.03 20:00

Мы уже сообщали о том, что чилийский ветеран Артуро Видаль может оказаться в составе бразильского «Фламенго», если согласится на трансфер предстоящим летом. «Интер» не намерен сохранять у себя игрока, несмотря на то, что он до сих пор приносит ощутимую пользу клубу, сыграв в текущем сезоне в тридцати двух матчах, в которых он забил два гола и четырежды удачно ассистировал своим партнерам.

Как уточняет итальянский репортер Николо Скира, готовый приютить Видаля бразильский «Фламенго» предлагает соглашение сроком на два года. Финансовые условия потенциального контракта не сообщаются.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Фламенго Артуро Видаль Трансферы футбола - лето 2022
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ИНТЕР МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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