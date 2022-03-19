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Чемпионат Италии. Серия А

«Фиорентина» без помощи Кокорина остановила «Интер», но Александр наконец-то попал в заявку

19 Марта 2022 • 21:55 Комментировать
Интер Милан
1:1
Фиорентина
окончен

В матче 30-го тура Серии А миланский «Интер» на своём поле принимал «Фиорентину».

Протокол игры  
Интер Милан 1:1Фиорентина
  50'Торрейра Лукас (0:1)
(1:1) Дюмфрис Дензел55'   
Ханданович СамирД'Амброзио Данило   72'Шкриньяр МиланБастони Алессандро  80' (Госенс Робин (  80') Дюмфрис ДензелБарелла НиколоЧалханоглу ХаканВидаль Артуро  90' (Кайседо Фелипе (  90') Перишич Иван  80' (Димарко Федерико (  80') Джеко Эдин  74' (Корреа Хоакин (  74') Мартинес Лаутаро  74' (Санчес Алексис (  74')
Запасные: Весино МатиасИонуц Андрей РадуКордац АлексДармиан МаттеоГальярдини РобертоРаноккия АндреаКоларов Александар
Терраччиано ПьетроВенути ЛоренцоМиленкович Никола   38'  90' (Кальехон Хосе (  90') Роша Игор IIБираги КристианоКастровилли ГаэтаноТоррейра ЛукасДункан АльфредГонсалес Николас  90' (Кабрал Артур (  90') Пёнтек Кшиштоф  90' (Мартинес Лукас II (  90') Сапонара Риккардо   56'  74' (Иконе Жонатан (  74')
Запасные: Кокорин АлександрРосати АнтониоОдриосола АльвароСоттил РикардоНастасич МатияДронговски БартломейТерзич АлексаМале Юссеф
19 марта. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

«Интер», по потерянным очкам уступающий только «Милану», продолжает золотую погоню за своими соседями. В матче 30-го тура Серии А в соперниках была разыгравшаяся «Фиорентина». Под руководством Итальяно «фиалки» играют отлично, даже борются за место в Лиге Европы. Но к Александру Кокорину эти успехи, к сожалению, никак не относятся.

Российский нападающий мог похвастать другим достижением – 11 матчей он не попадал в заявку «Фиорентины», но на игру с «Интером» наконец оказался на скамейке запасных. Впрочем, больше о Кокорине вспоминать не приходилось. Те, кто вышел на поле, начали матч довольно размеренно. Присматривались друг к другу команды, события не форсировали. Гонсалес и Сапонара опасно били с дальних дистанций, разминая Самира Хандановича, у «Интера» нагнетал Хакан Чалханоглу, резво исполнявший стандарты.

Постепенно хозяева решили показать зубы, захватили инициативу. Барелла даже создал опаснейший момент с помощью Бираги. Обостряющая передача Николо дошла до Джеко после ошибки Кристиано, вышел Эдин на рандеву с голкипером «Фиорентины», но пробил точно в него. Под занавес тайма миланцы даже забили. Дензел Думфрис прострелил, Лаутаро Мартинес замкнул, но порадоваться никто не успел. Боковой арбитр быстро зажёг офсайд.

Легитимного счёт был открыт сразу после перерыва. Николас Гонсалес получил в штрафной площади очень много простора. Осмотрелся, стянул на себя защитников и прострелил на Торрейру, Лукасу осталось лишь точно пробить. Лидировали «фиалки» совсем чуть-чуть. Уже через пять минут развернулась атака левым флангом, откуда Иван Перишич разумно перевёл мяч на противоположный край, а набежавший Дензел Думфрис без помех пробил головой, переиграв голкипера ударом с пяти метров – 1:1.

Ещё через 10 минут «Интер», казалось, получил шанс на второй гол – Лаутаро Мартинес заработал пенальти. Но арбитр сбегал посмотреть повтор и понял, что скорее аргентинец правила нарушал, ударив по ноге Венути. Решение арбитра будто бы надломило миланцев. «Интер» продолжил атаковать, владел ситуацией, территорией, но опасных моментов больше не создал. Хотя в запасе было минут двадцать, а Симоне Индзаги бросил в бой всех лучших запасных – Корреа, Санчеса, Димарко и Госенса.

Александр Кокорин на поле так и не появился (хотя Итальяно на 90+1-й минуте провёл тройную замену), но «Фиорентина» прекрасно справилась и без россиянина, отобрав очки у «Интера» на его поле.

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окончен Наполи 2:1 Удинезе 1.48 4.30 7.20
окончен Интер Милан 1:1 Фиорентина 1.60 4.40 5.75
Идет 8 минута Кальяри 0:0 Милан 5.00 4.10 1.67
20.03  14:30 Венеция ... Сампдория 2.70 3.50 2.60
20.03  17:00 Ювентус ... Салернитана 1.18 7.00 19.00
20.03  17:00 Эмполи ... Верона 3.05 3.05 2.60
20.03  20:00 Рома ... Лацио 2.17 3.60 3.30
20.03  22:45 Болонья ... Аталанта 4.60 4.10 1.73
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