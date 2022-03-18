Вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов обогатит «Аталанту» и «Интер»

Болельщики и руководство «Интера» наверняка очень обрадовались победе «Вильярреала» в матче с «Ювентусом» - и не только в силу традиционной вражды между «нерадзурри» и «бьянконери».

Дело в том, что ранний вылет «Ювентуса» означает, что итальянские клубы, которые продолжают выступления в европейских кубках, теперь сыграют больше матчей, а значит, получат больше денег от УЕФА. Ежегодно итальянские клубы, участвующие в европейских турнирах, получают от УЕФА 40 миллионов евро в качестве денег за ТВ-права.

Они распределяются в зависимости от мест в предыдущем чемпионате, а также от количества сыгранных в европейских турнирах матчей. Из этой суммы «Интер» должен получить 13,7 миллионов евро, «Милан» - 10,3, «Аталанта» - 8,3 и «Ювентус» - 7,7.

Ранний вылет «Ювентуса» означает, что его соперники получат суммы на 300-400 тысяч евро больше, чем если бы «Юве» все-таки прошел в четвертьфинал, сообщает Calcio e Finanza.