Итальяно: Доволен игрой, показали характер и мужество

Главный тренер «Фиорентины» Винченцо Итальяно после матча с «Интером» (1:1) сказал журналистам, что доволен игрой.

«Я очень доволен выступлением, так как мы показали характер и мужество, о чем я и просил», — сказал Итальяно на своей пресс-конференции.

Итальяно отметил, что команда хорошо подготовилась к сопернику.

«Мы внимательно изучили «Интер» и сумели ограничить их сильные стороны, особенно в полузащите», - сказал тренер «Фиорентины».

Он добавил, что клуб способен пробиться в еврокубки в ближайшее время.

«Мы уверены, что если будем продолжать играть в футбол такого уровня, то добьемся результатов. Мы закладываем фундамент будущего, которое заслуживают город Флоренция, его поклонники и история», - сказал Итальяно.