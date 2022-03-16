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Чемпионат Голландии. Эредивизие

Онана рассказал, почему покидает «Аякс»

16 Марта 2022 • 06:32 Комментировать
Интер Милан
...
Фиорентина
1.48 4.60 6.20
19.03 20:00

Андре Онана, камерунский вратарь «Аякса», решил перебраться в следующем году в миланский «Интер», и в интервью нидерландскому изданию De Telegraaf он объяснил причину своего ухода.

- Пока я был дисквалифицирован, «Аякс» начал переговоры о новом контракте, сразу предложив урезать зарплату на 50 процентов. Впрочем, это не единственная вещь, которая не понравилась мне. И я просто решил прервать переговоры, хотя, не скрою, мне неприятно покидать «Аякс», - заявил Онана.

Следует заметить, что в вылете «Аякса» из Лиги чемпионов немалая вина Онаны - он неудачно сыграл на выезде, позволив «Бенфике» забить единственный мяч в игре.

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Евро-Футбол.Ру,
Интер Милан Аякс Андре Онана
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ИНТЕР МИЛАН ФИОРЕНТИНА
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