Онана рассказал, почему покидает «Аякс»

Андре Онана, камерунский вратарь «Аякса», решил перебраться в следующем году в миланский «Интер», и в интервью нидерландскому изданию De Telegraaf он объяснил причину своего ухода.

- Пока я был дисквалифицирован, «Аякс» начал переговоры о новом контракте, сразу предложив урезать зарплату на 50 процентов. Впрочем, это не единственная вещь, которая не понравилась мне. И я просто решил прервать переговоры, хотя, не скрою, мне неприятно покидать «Аякс», - заявил Онана.

Следует заметить, что в вылете «Аякса» из Лиги чемпионов немалая вина Онаны - он неудачно сыграл на выезде, позволив «Бенфике» забить единственный мяч в игре.