Симоне Индзаги: За результат отвечаю прежде всего я

Главный тренер «Интера» Симоне Индзаги после матча с «Фиорентиной», который закончился со счетом 1:1, взял всю ответственность за результат на себя.

«Я не ожидал, что все будет так. Я первый, кто несет ответственность за то, что происходит. Ребята сделали все, что могли во втором тайме, мы были не очень хороши технически, и нам нужно было играть лучше», - сказал Индзаги.

Он добавил, что «Интеру» необходимо добавлять, чтобы бороться за скудетто. «Мы взяли всего семь очков из наших последних семи матчей. Нам нужно делать больше», - добавил тренер «Интера».

После этого матча «Интер» занимает третью строчку в чемпионате Италии, отставая от «Милана» и «Наполи» на три очка.