«Интер» оштрафовал Видаля за излишнюю болтливость

Мы уже сообщали о том, что Артуро Видаль собрался покинуть «Интер» в последнее время, но помимо этого, чилийский полузащитник начал слишком многое позволять себе в интервью. «Я хочу в «Фламенго», «мне не нравится то, что Индзаги не ставит меня в состав», и так далее. В результате, как сообщает ITASportPress, руководство «Интера» решило оштрафовать чилийца.

Сумма денежного взыскания не сообщается, но известно, что помимо денег, Видалю придется пропустить в качестве дисциплинарной меры следующий матч «Интера» против «Фиорентины». Видаль выступает за «Интер» с 2020 года, ранее он защищал цвета «Барселоны».