Эдер: «Интер» правильно делает, приглашая Алле - он придаст атаке качества»

В последнее время появились слухи о том, что миланский «Интер» срочно ищет себе мощного центрального форварда. После ухода Ромелу Лукаку атака «Интера» стала значительно хуже, и сейчас руководство клуба отчаянно подыскивает замену.

Ею может стать Себастьян Алле - гигант из «Аякса». Этот трансфер положительно оценивает другой футболист «Интера» - правда, уже бывший, Эдер, успевший поиграть за сборную Италии на чемпионате Европы-2016.

- Лукаку был очень силен, но Алле будет еще лучше. Это идеальный выбор для рывка в качестве, - считает бывший футболист «Интера» и «Сампдории», слова которого цитирует La Gazzetta Dello Sport.