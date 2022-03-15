Видаль может перебраться в чемпионат Бразилии

Опытный чилийский полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль может летом переехать в бразильский чемпионат.

Как в своём «Твиттере» написал журналист Экрем Конюр, 34-летний чилийский футболист может в летнее межсезонье сменить «Интер» на бразильский клуб «Фламенго». Напомним, что до этого в прессе была информация о том, что Артуро летом точно покинет миланскую команду. В услугах чилийца также заинтересованы «Тоттенхэм» и «Марсель».

В этом сезоне Артуро Видаль провёл в итальянской лиге 21 матч. Чилиец отметился одним забитым мячом и одним ассистом.