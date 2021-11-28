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Чемпионат Италии. Серия А

Стали известны сроки восстановления Кьезы

28 Ноября 2021 • 17:16 Комментировать
Салернитана
...
Ювентус
30.11 22:45

Вчера в матче между «Ювентусом» и «Аталантой» лидер туринской команды Федерико Кьеза получил повреждение, из-за которого не смог продолжить игру. В воскресенье, 28-го ноября, вингер прошел медицинское обследование, результаты которого явно не порадовали тренерский штаб.

Дело в том, что из-затравмы бедра итальянец выбыл из строя приблизительно на четыре недели, передает TuttoMercato. Таким образом, Кьеза вернется из лазарета уже ближе к Новому году.

Отмечается, что стали известны и детали восстановления полузащитника Уэстона Маккени – его ситуация оказалась менее серьезной, он пропустит несколько занятий в основной группе «Ювентуса».

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Федерико Кьеза Уэстон Маккенни
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