​Недвед высказался о трудностях «Ювентуса»

«Ювентус» переживает непростой период – в отношении клуба и его руководителей проводится расследование по подозрению в отмывании денег. Комментарий на этот счёт дал вице-президент «старой синьоры» Павел Недвед.

«Бывают трудности, каждый год разный. Временами вы думаете, что вы сильны, но потом всё идёт не так. А временами вам кажется, что вы менее впечатляющи, и всё идёт как надо.

Обвинения? «Ювентус» и Андреа Аньелли сделали чёткое заявление. Не думаю, что могу что-то добавить.

Слухи о смене директоров в «Ювентусе»? Я не думаю, что внутри клуба возникнут проблемы. И я определённо не верю, что это как-то повлияет игроков. Они опытны и сосредоточены на своей работе. Я работаю уже 11 лет – у нас было много трудностей, и мы всегда их преодолевали», - сказал Недвед DAZN.