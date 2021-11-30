У «Ювентуса» 18 голов после 14 туров Серии А – в прошлом сезоне один Роналду на этом отрезке уже забил 15

Туринский «Ювентус» все никак не может выкарабкаться из ямы, в которую команда Массимилиано Аллегри попала в начале сезона. «Старой синьоре» не удается демонстрировать стабильную игру, из-за чего клуб опустился аж на седьмое место в турнирной таблице Серии А.

Более того, у итальянцев огромные проблемы с результативностью – к 15-му туру первенства футболисты сумели забить лишь 18 голов. Меньше лишь у семерых коллективов чемпионата и все они расположились ниже 13-й строчки.

Примечательно, что в прошлом сезоне один Криштиану Роналду к этому моменту розыгрыша записал на свой личный счет уже 15 результативных ударов.

К слову, сегодня, 30-го ноября, «Ювентус» на выезде сыграет с «Салернитаной», а текстовая онлайн-трансляция будет доступна на сайте Liveresult.ru