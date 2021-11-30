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Чемпионат Италии. Серия А

У «Ювентуса» 18 голов после 14 туров Серии А – в прошлом сезоне один Роналду на этом отрезке уже забил 15

30 Ноября 2021 • 20:43 Комментировать (1)
Салернитана
...
Ювентус
7.80 5.20 1.37
Через 1 ч. 40 мин.

Туринский «Ювентус» все никак не может выкарабкаться из ямы, в которую команда Массимилиано Аллегри попала в начале сезона. «Старой синьоре» не удается демонстрировать стабильную игру, из-за чего клуб опустился аж на седьмое место в турнирной таблице Серии А.

Более того, у итальянцев огромные проблемы с результативностью – к 15-му туру первенства футболисты сумели забить лишь 18 голов. Меньше лишь у семерых коллективов чемпионата и все они расположились ниже 13-й строчки.

Примечательно, что в прошлом сезоне один Криштиану Роналду к этому моменту розыгрыша записал на свой личный счет уже 15 результативных ударов.

К слову, сегодня, 30-го ноября, «Ювентус» на выезде сыграет с «Салернитаной», а текстовая онлайн-трансляция будет доступна на сайте Liveresult.ru

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Криштиану Роналду
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ЮвиК
30 Ноября 2021 в 20:59
Смысл от подобных статей? Кто ее написал вообще смотрит серию а? Как команда играет при Аллегри, каким макаром они должны забивать? 10 в обороне и 1 в нападении, тут и 1 забить не реально.
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Идет 30 минута Аталанта 2:0 Венеция
Идет 27 минута Фиорентина 1:1 Сампдория
30.11  22:45 Салернитана ... Ювентус 7.2 5 1.42
30.11  22:45 Верона ... Кальяри 1.72 4 4.8
01.12  20:30 Болонья ... Рома 3.45 3.9 2.02
01.12  20:30 Интер Милан ... Специя 1.19 7.8 14
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