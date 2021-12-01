​Аллегри высказался по поводу состояния «Ювентуса»

Во вторник «Ювентус» порадовал своих фанатов гостевой победой над «Салернитаной» со счётом 2:0. После игры комментарий дал рулевой туринской команды Массимилиано Аллегри.

«Я говорил футболистам, что «Ювентус» многое нам дал. Пришло время почувствовать ответственность и возвращать должок. Нам нужно быть сконцентрированными, поскольку в этом сезоне мы много раз уступали небольшим клубам.

На сегодняшний день мы отстаём от лучших команд Серии А, потому что мы потеряли много очков. У наших игроков есть талант, но давайте не будем забывать, что только с опытом – совершая ошибки и извлекая из них уроки – игрок развивается.

Нас ждут взлёты и падения. Я ещё узнаю игроков, а они узнают меня. Нам нужно больше времени на тренировки», - сказал Аллегри DAZN.