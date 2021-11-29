Аллегри: «Кьеза уже пишет письма Деду Морозу»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри в преддверии матча Серии А против «Салернитаны» высказался о ситуации с травмами Федерико Кьезы и Уэстона Маккенни. Футболисты «старой синьоры» получили повреждения в игре против «Аталанты», которая проходила на выходных.

«Травма Маккенни несерьёзна. А вот Кьеза уже пишет письма Деду Морозу. Мы увидим его на поле уже после праздников», - высказался Аллегри в ходе предматчевой пресс-конференции.

На текущий момент «Ювентус» занимает седьмое место в турнирной таблице итальянской Серии А. От лидирующего «Наполи» команда отстаёт на 14 зачётных баллов.