​Кьеллини: «Меня очень впечатлили слова Аллегри»

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини сказал несколько слов после гостевой победы над «Салернитаной» в очередном туре чемпионата Италии.

«Слова тренера меня очень впечатлили. «Ювентус» так много дал мне и моим партнёрам по команде, что пришло время отдать дать уважения. Мы все должны оставаться с клубом, и мы все вместе должны выбраться из этой ситуации. Клуб дал нам многое, и пришло время отдавать долг», - сказал Кьеллини DAZN.

«Ювентус» располагается лишь на седьмой позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата. Следующим соперником «старой синьоры» будет «Дженоа». Встреча пройдёт 5 декабря.