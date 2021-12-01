Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
+100 $
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 398 Комментарии
Чемпионат Италии. Серия А

​Кьеллини: «Меня очень впечатлили слова Аллегри»

01 Декабря 2021 • 10:34 Комментировать
Салернитана
0:2
Ювентус
окончен

Защитник «Ювентуса» Джорджо Кьеллини сказал несколько слов после гостевой победы над «Салернитаной» в очередном туре чемпионата Италии.

«Слова тренера меня очень впечатлили. «Ювентус» так много дал мне и моим партнёрам по команде, что пришло время отдать дать уважения. Мы все должны оставаться с клубом, и мы все вместе должны выбраться из этой ситуации. Клуб дал нам многое, и пришло время отдавать долг», - сказал Кьеллини DAZN.

«Ювентус» располагается лишь на седьмой позиции в турнирной таблице итальянского чемпионата. Следующим соперником «старой синьоры» будет «Дженоа». Встреча пройдёт 5 декабря.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Джорджо Кьеллини
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
01.12  20:30 Болонья ... Рома 3.45 3.9 2.02
01.12  20:30 Интер Милан ... Специя 1.19 7.8 14
01.12  22:45 Дженоа ... Милан 5.2 4.2 1.64
01.12  22:45 Сассуоло ... Наполи 4.1 4 1.83
Все матчи
Новости
Сегодня, 01 Декабря
13:16 · Италия. Серия А
Тотти сделал выбор между Мбаппе и Холанном
13:00 · Италия. Серия А
​Каладзе: «Шевченко сделает всё, чтобы вернуть «Дженоа» на уровень, которого клуб заслуживает»
12:46 · Италия. Серия А
​Ибрагимович: «Никто не может отнять у «Ювентуса» чемпионства 2005 и 2006 годов»
12:32 · Италия. Серия А
Ибрагимович рассказал о сорвавшемся трансфере в «Наполи»
12:15 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» готов потратить 85 млн евро на покупку Влаховича
11:45 · Италия. Серия А
​Моуринью: Сократить разрыв от лучших – уже хорошо
11:44 · Германия. Бундеслига
«Интер» предложил контракт защитнику сборной Германии
10:46 · Италия. Серия А
Ибрагимович: «Я стал проблемой, которую не смог решить Гвардиола»
10:34 · Италия. Серия А
​Кьеллини: «Меня очень впечатлили слова Аллегри»
09:25 · Италия. Серия А
​Недвед высказался о трудностях «Ювентуса»
09:17 · Италия. Серия А
Директор «Аталанты» подтвердил: контракт с Гасперини продлён официально
09:15 · Италия. Серия А
Влахович повторил достижение Роналду
09:09 · Италия. Серия А
​«Ювентус» выиграл всухую два гостевых матча Серии А кряду – такого не было почти три года
09:06 · Англия. Премьер-лига
«Ньюкасл» сделал предложение Брозовичу
08:49 · Италия. Серия А
​Аллегри высказался по поводу состояния «Ювентуса»
Все новости
Рекомендуем