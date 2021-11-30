Руководство «Ювентуса» подозревается в финансовых махинациях: «Старая синьора» снова окажется в Серии В?

Проблемы «старой синьоры» в 2021 году, похоже, ещё не закончились. Прервалась 9-летняя чемпионская гегемония, ушла главная звезда Криштиану Роналду, а сейчас в Серии А всё идёт к тому, что «Ювентус» пролетит мимо Лиги чемпионов. Новая головная боль – менеджеры клуба подозреваются в финансовых махинациях, из-за чего в офисах «старой синьоры» в Турине и Милане были проведены обыски. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» разобралось, что случилось и почему у «Ювентуса» могут быть большие проблемы.

В 2020 году клуб представил финансовый отчёт, который привлёк внимание Комиссии по надзору профессиональных футбольных команд и национальной комиссии Италии по компаниям и бирже. Была проведена проверка, в результате которой уполномоченные органы захотели дополнительно проверить доход от управления правами на футболистов. «Ювентус» попал под подозрение в том, что подделывал отчётности. В мае этого года прокуратура Турина открыла уголовное дело – подозрительными оказались 42 сделки. Правоохранители пытаются выяснить, предоставляли ли менеджеры клуба неправильную информацию инвесторам и были ли выставлены счета на несуществующие сделки, чтобы нарастить нелегальный капитал на сумму 50 млн евро.

Под подозрение попали шесть человек, начиная с президента Андреа Аньелли. Вместе с ним могут быть замешаны вице-президент Павел Недвед, экс-спортивный директор Фабио Паратичи, экс-финансовый менеджер Марко Ре, экс-корпоративный и финансовый директор Стефано Бертола и действующий корпоративный и финансовый директор Стефано Черрато.

В числе подозрительных сделок оказались и весьма крупные трансферы. Самый крупный – сделка по обмену с «Барсой» Миралема Пьянича на Артура Мело. Трансфер состоялся в летнее трансферное окно 2020 года и тогда вызывал недоумение болельщиков. Дело в том, что Пьянич уходил за 70 млн евро, а Мело был приобретён, по сути, за 80 млн евро. Однако в финансовом отчёте оказалось, что «Ювентус» получил прибыль в размере 60 млн евро. Как так получилось? Главное – при покупке футболиста расходы равномерно были распределены на весь срок трудового договора, из-за чего на клубный бюджет не было большой нагрузки. Что же касается прибыли, то она была вписана в доходы клуба вся сразу.

Летом 2018 года «Барселона» купила Артура Мело за 30 млн евро на 6 лет. Весь срок контракта распределен по годам и составляет 5 млн евро в год. Он провёл в клубе два года (10 млн), тогда как 20 млн были нереализованные. Оформив продажу, клуб указал прибыль в размере 60 млн евро, а не 80 млн. Аналогичный расчёт происходил и с трансфером Пьянича. Это значит, что и туринцы, и каталонцы увеличили свою прибыль на 60 млн евро, но на самом деле разница между сделками была лишь 10 млн. Клубы это сделали, чтобы на бумаге улучшить финансовую отчётность.

«Ювентус» может быть наказан штрафом за ведение ложной бухгалтерии. Это что касается Гражданского кодекса. Но есть и другое наказание, которое попадает в сферу спортивного правосудия. Если клуб предоставляет недостоверную или неполную информацию, тогда предусмотрен штраф, но если будет выявлена фальсификация финансового отчёта, тогда «Ювентус» может понести более серьёзное наказание – снятие очков или исключение из Серии А.

Владислав АВРАМЕНКО