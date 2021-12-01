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Чемпионат Италии. Серия А

«Ювентус» легко разобрался с «Салернитаной»

01 Декабря 2021 • 00:45 Комментировать (1)
Салернитана
0:2
Ювентус
окончен

В 15-м туре Серии А середняки турнирной таблицы играли против двух худших команд чемпионата. «Ювентус» наконец-то порадовал своих болельщиков, переиграв на выезде «Салернитану» по всем статьям. Пауло Дибала открыл счет ударом в угол ворот из-за пределов штрафной площади. Добивание Джоджо Кьеллини от штанги не стало голевым из-за офсайда, а вот Альваро Мората по правилам скорректировал полет мяч во вратарской - 2:0. Дибала мог оформлять дубль, но не попал в створ, оказавшись сам перед голкипером. Перед финальным свистком аргентинец запорол пенальти, при ударе поехала опорная нога.

«Ювентус» набрал 24 очка и догнал «Фиорентину» на шестом месте.

В другом матче «Верона» не смогла поразить ворота «Кальяри» - 0:0.

Протокол игры  
Салернитана 0:2 Ювентус
    21' Дибала Пауло (0:1)
    70' Мората Альваро (0:2)
Белек Вид Кечрида Вайди   50' (Скьявоне Андреа (   50') Весели Фредерик Дьомбер Норберт Гальоло Риккардо   25' Раньери Лука   82' (Вергани Эдоардо (   82') Кулибали Лассана Капецци Леонардо   50' (Ди Таккио Франческо (   50') Цортеа Надир Бонаццоли Федерико   82' (Ярошински Павел (   82') Сими Нванкво   65' (Джурич Милан II (   65')
Запасные: Гуерриери Гуидо Кастанос Григорис Богдан Лука Делли Карри Филиппо Фиорилло Винченцо
Щесны Войцех Куадрадо Хуан Де Лихт Маттайс Кьеллини Джорджо Пеллегрини Лука   67' (Мората Альваро (   67') Бентанкур Родриго Локателли Мануэль   60' Кулушевски Деян Дибала Пауло Бернардески Федерико   71' (Рабио Адриен (   71') Кин Мойзе   67' (Алекс Сандро (   67')
Запасные: Ругани Даниэле Бонуччи Леонардо Пинсольо Карло Перин Маттиа Соуле Матиас Мело Артур Жорже Кайо Де Винтер Кони
30 ноября. Стадион "Аречи".
Протокол игры  
Верона 0:0 Кальяри
Монтипо Лоренцо Давидович Павел Гюнтер Корай   35' Чеккерини Федерико   46' (Казале Николо (   46') Фараони Марко Илич Иван   78' (Бесса Даниэль (   78') Велозу Мигель   78' (Тамез Адриен (   78') Лазович Дарко   50' Барак Антонин Капрари Джанлука Симеоне Джованни   49'   78' (Ласанья Кевин (   78')
Запасные: Берарди Алессандро Маньяни Джанджакомо Канчельери Маттео Рюэгг Кевин Пандур Ивор Шутало Бошко Рагуза Антонио
Радунович Борис Касерес Мартин   87' Чеппители Лука Карбони Андреа Белланова Рауль Нандес Найтан Грасси Альберто   82' (Стротман Кевин (   82') Далберт Эстеван   74' (Марин Рэзван (   74') Ликояннис Хараламбос   86' (Дзаппа Габриэле (   86') Педро Жоао Кейта Бальде   50'   74' (Паволетти Леонардо (   74')
Запасные: Альтаре Джорджо Оберт Адам Сетер Дамир Олива Кристиан Дейола Алессандро Перейро Гастон Арести Симоне
30 ноября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).

 

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Ювентус Верона Кальяри Салернитана
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
ЮвиК
01 Декабря 2021 в 00:57
Всех с победой вот только легкого я тут ничего не увидел. Пас на тренеровках походу вообще не отрабатывают, катят своим как попало и куда попало. 3 очка есть а прогресса нет. АллегриАут. Форца Юве!
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окончен Аталанта 4:0 Венеция
окончен Фиорентина 3:1 Сампдория
окончен Салернитана 0:2 Ювентус
окончен Верона 0:0 Кальяри
01.12  20:30 Болонья ... Рома 3.45 3.9 2.02
01.12  20:30 Интер Милан ... Специя 1.19 7.8 14
01.12  22:45 Дженоа ... Милан 5.2 4.2 1.64
01.12  22:45 Сассуоло ... Наполи 4.1 4 1.83
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Сегодня, 01 Декабря
00:45 · Италия. Серия А
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