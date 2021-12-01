«Ювентус» легко разобрался с «Салернитаной»

В 15-м туре Серии А середняки турнирной таблицы играли против двух худших команд чемпионата. «Ювентус» наконец-то порадовал своих болельщиков, переиграв на выезде «Салернитану» по всем статьям. Пауло Дибала открыл счет ударом в угол ворот из-за пределов штрафной площади. Добивание Джоджо Кьеллини от штанги не стало голевым из-за офсайда, а вот Альваро Мората по правилам скорректировал полет мяч во вратарской - 2:0. Дибала мог оформлять дубль, но не попал в створ, оказавшись сам перед голкипером. Перед финальным свистком аргентинец запорол пенальти, при ударе поехала опорная нога.

«Ювентус» набрал 24 очка и догнал «Фиорентину» на шестом месте.

В другом матче «Верона» не смогла поразить ворота «Кальяри» - 0:0.