«Ювентус» легко разобрался с «Салернитаной»

В 15-м туре Серии А середняки турнирной таблицы играли против двух худших команд чемпионата. «Ювентус» наконец-то порадовал своих болельщиков, переиграв на выезде «Салернитану» по всем статьям. Пауло Дибала открыл счет ударом в угол ворот из-за пределов штрафной площади. Добивание Джоджо Кьеллини от штанги не стало голевым из-за офсайда, а вот Альваро Мората по правилам скорректировал полет мяч во вратарской - 2:0. Дибала мог оформлять дубль, но не попал в створ, оказавшись сам перед голкипером. Перед финальным свистком аргентинец запорол пенальти, при ударе поехала опорная нога.
«Ювентус» набрал 24 очка и догнал «Фиорентину» на шестом месте.
В другом матче «Верона» не смогла поразить ворота «Кальяри» - 0:0.
Протокол игры
|Салернитана
|0:2
|Ювентус
|21' Дибала Пауло (0:1)
|70' Мората Альваро (0:2)
Белек Вид • Кечрида Вайди 50' ( Скьявоне Андреа ( 50') • Весели Фредерик • Дьомбер Норберт • Гальоло Риккардо • 25'Раньери Лука 82' ( Вергани Эдоардо ( 82') • Кулибали Лассана • Капецци Леонардо 50' ( Ди Таккио Франческо ( 50') • Цортеа Надир • Бонаццоли Федерико 82' ( Ярошински Павел ( 82') • Сими Нванкво 65' ( Джурич Милан II ( 65')
Запасные: Гуерриери Гуидо • Кастанос Григорис • Богдан Лука • Делли Карри Филиппо • Фиорилло Винченцо
Щесны Войцех • Куадрадо Хуан • Де Лихт Маттайс • Кьеллини Джорджо • Пеллегрини Лука 67' ( Мората Альваро ( 67') • Бентанкур Родриго • Локателли Мануэль • 60'Кулушевски Деян • Дибала Пауло • Бернардески Федерико 71' ( Рабио Адриен ( 71') • Кин Мойзе 67' ( Алекс Сандро ( 67')
Запасные: Ругани Даниэле • Бонуччи Леонардо • Пинсольо Карло • Перин Маттиа • Соуле Матиас • Мело Артур • Жорже Кайо • Де Винтер Кони
30 ноября. Стадион "Аречи".
Протокол игры
Монтипо Лоренцо • Давидович Павел • Гюнтер Корай • 35'Чеккерини Федерико 46' ( Казале Николо ( 46') • Фараони Марко • Илич Иван 78' ( Бесса Даниэль ( 78') • Велозу Мигель 78' ( Тамез Адриен ( 78') • Лазович Дарко • 50'Барак Антонин • Капрари Джанлука • Симеоне Джованни 49' 78' ( Ласанья Кевин ( 78')
Запасные: Берарди Алессандро • Маньяни Джанджакомо • Канчельери Маттео • Рюэгг Кевин • Пандур Ивор • Шутало Бошко • Рагуза Антонио
Радунович Борис • Касерес Мартин • 87'Чеппители Лука • Карбони Андреа • Белланова Рауль • Нандес Найтан • Грасси Альберто 82' ( Стротман Кевин ( 82') • Далберт Эстеван 74' ( Марин Рэзван ( 74') • Ликояннис Хараламбос 86' ( Дзаппа Габриэле ( 86') • Педро Жоао • Кейта Бальде 50' 74' ( Паволетти Леонардо ( 74')
Запасные: Альтаре Джорджо • Оберт Адам • Сетер Дамир • Олива Кристиан • Дейола Алессандро • Перейро Гастон • Арести Симоне
30 ноября. Стадион "Марк-Антонио Бентегоди" (Верона).