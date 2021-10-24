​Тео Эрнандес вернулся в строй «Милана» после перенесённого коронавируса

«Милан» сообщил о возвращении в строй защитника Тео Эрнандеса. 24-летний футболист излечился от коронавируса и возобновил тренировки. Эрнандес тоже с радостью рассказал об этом посредством публикации в «сториз» на страничке в «Инстаграме».

Напомним, что у Тео Эрнандеса был выявлен COVID-19 после возвращения из лагеря сборной Франции. В октябре защитник провёл по 90 минут в полуфинале и финале Лиги наций. После этого Эрнандес сел на карантин и пропустил матчи «Милана» против «Вероны», «Порту» и «Болоньи».

Ближайший матч «Милан» проведёт во вторник, 26 октября. Соперником команды Стефано Пиоли будет «Торино».