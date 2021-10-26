На днях главный тренер «Торино» Иван Юрич заявил, что нападающий команды Андреа Белотти не будет продлевать свой контракт, который истекает летом 2022 года. Таким образом, игрок покинет клуб на правах свободного агента.

Фаворитами на подписание форварда считались «Интер» и «Милан», но в борьбу за футболиста также готовы включиться «Арсенал» и «Тоттенхэм», передает британское издание The Mirror. По информации источника, лондонцы готовы предложить итальянцу те же условия, что миланские клубы.

Как следствие, маловероятным теперь кажется переход Белотти в «Зенит» - питерцы пытались убедить 27-летнего игрока переехать в Россию прошлым летом, но получили отказ.