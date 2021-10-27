Пиоли – о победе над «Торино»: «Во втором тайме было сложно, но добыли нужный результат»

Минимально переиграв на своем поле «Торино», «Милан» на некоторое время выбрался в лидеры чемпионата Италии. Главный тренер команды Стефано Пиоли положительно высказался об игре команды, которой, по его словам, в определенный момент пришлось терпеть натиск со стороны соперника.

«Второй тайм оказался сложным, но я рад, что удалось добыть нужный результат. Чтобы рассчитывать на что-то большое, нужно привыкать к интенсивности. Оппонент действовал агрессивно, поэтому мы были сконцентрированы на удержании», - сказал итальянец в интервью DAZN.

Более того, Пиоли несколько раз упомянул хорошее выступление «Торино», удивившего своим настроем и желанием победить.