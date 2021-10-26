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Чемпионат Италии. Серия А

Жиру надеется выиграть Серию А

26 Октября 2021 • 12:34 Комментировать
Милан
...
Торино
1.57 4.00 6.00
Через 8 ч. 25 мин.
Французский нападающий «Милана» Оливье Жиру оповестил о своих амбициях выиграть чемпионат Италии в составе своего текущего клуба.

«Я придерживаюсь мнения, что футбол – всегда новое начало. Нужно всегда быть готовым к новому вызову.

Отсутствие победы в чемпионате – одно из моих упущений. У меня есть титул европейского чемпиона. Я выиграл Лигу 1, но я не побеждал в АПЛ с «Челси» и «Арсеналом».

Я  всё ещё надеюсь, что смогу добиться большого успеха со своим клубом. Я максимально сосредоточен на этом», - заявил Жиру в подкасте Football Ramble.

Отметим, что по состоянию на 9 сыгранных туров в Серии А «Милан» делит с «Наполи» первое место, имея по 25 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Оливье Жиру
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