Жиру надеется выиграть Серию А

«Я придерживаюсь мнения, что футбол – всегда новое начало. Нужно всегда быть готовым к новому вызову.
Отсутствие победы в чемпионате – одно из моих упущений. У меня есть титул европейского чемпиона. Я выиграл Лигу 1, но я не побеждал в АПЛ с «Челси» и «Арсеналом».
Я всё ещё надеюсь, что смогу добиться большого успеха со своим клубом. Я максимально сосредоточен на этом», - заявил Жиру в подкасте Football Ramble.
Отметим, что по состоянию на 9 сыгранных туров в Серии А «Милан» делит с «Наполи» первое место, имея по 25 очков.