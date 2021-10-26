Тео Эрнандес получит улучшенный контракт

Один из лидеров сегодняшнего «Милана» близок к продлению трудовых отношений с клубом.

Лидирующий в Серии А коллектив из Милана нацелен на сохранение в своих рядах основного левого защитника. В стане «россонери» убеждены, что 24-летний француз заслуживает получить существенную прибавку к заработной плате. Именно пролонгация договора с Тео Эрнандесом считается одним из приоритетов руководства клуба в настоящее время, о чём извещает журналист Николо Скира.

По его сведениями, «Милан» готов платить игроку 3,5 миллиона евро, что в два с лишним раза больше его сегодняшнего оклада. Таким образом, «красно-чёрные» рассчитывают уговорить француза подписать контракт до 2026 года.