«Милан» обыграл «Торино», приложив минимум усилий

В 10-м туре Серии А «Милан» принимал «Торино» и открыл счёт на 14-й минуте. После подачи углового на ближнюю штангу Раде Крунич головой продлил полет мяча, и Оливье Жиру внес его в сетку. Быстрый гол не пошел на пользу этой игре, моментов было крайне мало. В концовке вышедший на замену Антонио Санабрия вырвался на оперативный простор и не смог переиграть голкипера «Милана». Еще один свежий игрок Деннис Прат с рикошетом направил мяч в перекладину
Тем не менее, «россонери» добыли девятую победу в сезоне и вышли на чистое первое место.
Протокол игры
|(1:0) Жиру Оливье 14'
Татарушану Чиприан • Калабрия Давиде • Томори Фикайо • Романьоли Алессио 10' 46' ( Кьяер Симон ( 46') • Калюлю Пьер 34' 46' ( Тео Эрнандес ( 46') • Кесси Франк • Тонали Сандро 65' ( Бакайоко Тьемуэ ( 65' ) • 90'Салемакерс Алексис • Крунич Раде 66' ( Беннасер Исмаэль ( 66') • Леау Рафаэл • Жиру Оливье 87' ( Ибрагимович Златан ( 87')
Запасные: Габбия Маттео • Конти Андреа • Пеллегри Пьетро • Юнгдал Андреас • Мальдини Даниэль • Миранте Антонио
Милинкович-Савич Ваня • Джиджи Коффи • Бремер Глейсон • Буонджорно Алессандро 5' 46' ( Родригес Рикардо ( 46') • Синго Вилфред 24' 75' ( Войвода Мергим ( 75') • Лукич Саша • Побега Томмазо • 57'Эйна Ола 80' ( Дзадза Симоне ( 80') • Линетти Кароль 54' ( Санабрия Антонио ( 54') • Брекало Йосип • Белотти Андреа 54' ( Прат Деннис ( 54')
Запасные: Базелли Даниэле • Бериша Этрит • Варминг Магнус • Иццо Армандо • Зима Давид • Коне Бенджамин • Ринкон Томас
26 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).