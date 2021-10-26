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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» обыграл «Торино», приложив минимум усилий

26 Октября 2021 • 23:44 Комментировать (1)
Милан
1:0
Торино
окончен

В 10-м туре Серии А «Милан» принимал «Торино» и открыл счёт на 14-й минуте. После подачи углового на ближнюю штангу Раде Крунич головой продлил полет мяча, и Оливье Жиру внес его в сетку. Быстрый гол не пошел на пользу этой игре, моментов было крайне мало. В концовке вышедший на замену Антонио Санабрия вырвался на оперативный простор и не смог переиграть голкипера «Милана». Еще один свежий игрок Деннис Прат с рикошетом направил мяч в перекладину

Тем не менее, «россонери» добыли девятую победу в сезоне и вышли на чистое первое место.

Протокол игры  
Милан 1:0 Торино
(1:0) Жиру Оливье 14'    
Татарушану Чиприан Калабрия Давиде Томори Фикайо Романьоли Алессио   10'   46' (Кьяер Симон (   46') Калюлю Пьер   34'   46' (Тео Эрнандес (   46') Кесси Франк Тонали Сандро   65' (Бакайоко Тьемуэ (   65'   90') Салемакерс Алексис Крунич Раде   66' (Беннасер Исмаэль (   66') Леау Рафаэл Жиру Оливье   87' (Ибрагимович Златан (   87')
Запасные: Габбия Маттео Конти Андреа Пеллегри Пьетро Юнгдал Андреас Мальдини Даниэль Миранте Антонио
Ми­лин­ко­вич-Са­вич Ваня Джиджи Коффи Бремер Глейсон Буонджорно Алессандро   5'   46' (Родригес Рикардо (   46') Синго Вилфред   24'   75' (Войвода Мергим (   75') Лукич Саша Побега Томмазо   57' Эйна Ола   80' (Дзадза Симоне (   80') Линетти Кароль   54' (Санабрия Антонио (   54') Брекало Йосип Белотти Андреа   54' (Прат Деннис (   54')
Запасные: Базелли Даниэле Бериша Этрит Варминг Магнус Иццо Армандо Зима Давид Коне Бенджамин Ринкон Томас
26 октября. Стадион "Сан-Сиро" (Милан).

 

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Милан Торино
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Комментарии (1)
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Platinum9
26 Октября 2021 в 23:49
Пока что хорошо идем. С Победой!
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окончен Венеция 1:2 Салернитана
окончен Специя 1:1 Дженоа
окончен Милан 1:0 Торино
27.10  19:30 Удинезе ... Верона 2.32 3.5 3.1
27.10  19:30 Сампдория ... Аталанта 3.95 4.1 1.84
27.10  19:30 Ювентус ... Сассуоло 1.42 5.2 7
27.10  21:45 Эмполи ... Интер Милан 6.2 5 1.46
27.10  21:45 Кальяри ... Рома 3.8 3.95 1.9
27.10  21:45 Лацио ... Фиорентина 1.86 3.85 4.1
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