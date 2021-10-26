«Милан» обыграл «Торино», приложив минимум усилий

В 10-м туре Серии А «Милан» принимал «Торино» и открыл счёт на 14-й минуте. После подачи углового на ближнюю штангу Раде Крунич головой продлил полет мяча, и Оливье Жиру внес его в сетку. Быстрый гол не пошел на пользу этой игре, моментов было крайне мало. В концовке вышедший на замену Антонио Санабрия вырвался на оперативный простор и не смог переиграть голкипера «Милана». Еще один свежий игрок Деннис Прат с рикошетом направил мяч в перекладину

Тем не менее, «россонери» добыли девятую победу в сезоне и вышли на чистое первое место.