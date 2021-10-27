Главный тренер «Торино»: «Мы доминировали над «Миланом» на «Сан Сиро»

«Торино» в выездном матче минимально уступил «Милану», пропустив решающий гол от Оливье Жиру уже на 14-й минуте встречи. Впрочем, главный тренер Иван Юрич оказался не согласен с итоговым результатом, заявив, что его команда не раз могла огорчать вратаря соперников.

«Большую часть времени доминировали над «Миланом» на «Сан Сиро». Они реализовали единственный свой момент, а нам не хватило везения. Это было наше лучшее выступление в сезоне, но парадоксально, что закончилось оно поражением», - отреагировал Юрич на послематчевой пресс-конференции.

Примечательно, что благодаря этой победе «Милан» вырвался на промежуточное первое место в турнирной таблице Серии А.