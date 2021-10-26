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Чемпионат Италии. Серия А

«Милан» за год сократил убытки в два раза

26 Октября 2021 • 19:32 Комментировать
Милан
...
Торино
1.57 4.00 6.00
Через 2 ч. 0 мин.

«Милан» провёл собрание акционеров во вторник и обнародовал финансовые показатели по итогам сезона 2020/21. Как сообщил журналистам президент клуба Паоло Скарони, убытки «Милана» сократились в два раза с 194 млн евро до 96,4 миллиона.

- Динамика положительная. Надеемся ее сохранить, но многие факторы оказывают влияние, включая попадание или непопадание в Лигу чемпионов. Нужно улучшить наши результаты в текущем сезоне, - заявил Скарони.

Напомним, что «Милан» удачно стартовал и потерял лишь два очка с начала сезона.

Также Скарони сообщил о положительных результатах переговоров с властями города. «Россонери» планируют как можно скорее построить новый стадион рядом с «Сан-Сиро».

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Идет 11 минута Специя 0:0 Дженоа 2.33 3.5 3.05
26.10  21:45 Милан ... Торино 1.55 4.4 6
27.10  19:30 Удинезе ... Верона 2.32 3.5 3.1
27.10  19:30 Сампдория ... Аталанта 3.95 4.1 1.84
27.10  19:30 Ювентус ... Сассуоло 1.42 5.2 7
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