«Милан» за год сократил убытки в два раза

«Милан» провёл собрание акционеров во вторник и обнародовал финансовые показатели по итогам сезона 2020/21. Как сообщил журналистам президент клуба Паоло Скарони, убытки «Милана» сократились в два раза с 194 млн евро до 96,4 миллиона.

- Динамика положительная. Надеемся ее сохранить, но многие факторы оказывают влияние, включая попадание или непопадание в Лигу чемпионов. Нужно улучшить наши результаты в текущем сезоне, - заявил Скарони.

Напомним, что «Милан» удачно стартовал и потерял лишь два очка с начала сезона.

Также Скарони сообщил о положительных результатах переговоров с властями города. «Россонери» планируют как можно скорее построить новый стадион рядом с «Сан-Сиро».