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Чемпионат Италии. Серия А

Пиоли озвучил условие победы в чемпионате

26 Октября 2021 • 11:35 Комментировать
Милан
...
Торино
1.57 4.00 6.00
Через 8 ч. 23 мин.

Перед матчем 10-го тура Серии А против «Торино» Стефано Пиоли попросил своих подопечных быть максимально надёжными у своих ворот. По его мнению, именно крепкая оборона способна принести «россонери» титул чемпионов.

«Нам важно быть осмотрительными, компактными, удачно обороняться. Для победы важно пропустить как можно меньше мячей.

Честно говоря, ещё рано судить о чемпионстве. 9 матчей – это небольшая дистанция. Мы должны сосредоточиться на игре с «Торино», а уже затем будет «Рома», - сказал во время пресс-конференции Стефано Пиоли.

Алленаторе «Милана» добавил, что на сегодняшний день ни Жиру, ни Ибрагимович не готовы на сто процентов, поскольку они играют чаще, чем тренируются.

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Евро-Футбол.Ру,
Милан Торино Стефано Пиоли
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