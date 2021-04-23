Новая форма «Ювентуса» - фото

В сеть Интернет попали снимки новой формы «Ювентуса», в которой действующий чемпион Италии проведёт новый сезон. Официальный выпуск экипировки состоится в мае.

Дизайн новой формы будет более традиционным по сравнению с экспериментальными вариантами прошлых лет. На форму возвращаются классические черные и белые полоски. Также изменение претерпит надпись спонсора клуба, она изменит цвет. Также будет добавлено название новой гибридной технологии производителя автомобилей.

За шесть туров до завершения сезона «Ювентус» делит третье место с «Аталантой», отставая на 11 очков от лидирующего «Интера».