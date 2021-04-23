Новая форма «Ювентуса» - фото

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23 Апреля 2021, 21:13,
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В сеть Интернет попали снимки новой формы «Ювентуса», в которой действующий чемпион Италии проведёт новый сезон. Официальный выпуск экипировки состоится в мае.
Дизайн новой формы будет более традиционным по сравнению с экспериментальными вариантами прошлых лет. На форму возвращаются классические черные и белые полоски. Также изменение претерпит надпись спонсора клуба, она изменит цвет. Также будет добавлено название новой гибридной технологии производителя автомобилей.
За шесть туров до завершения сезона «Ювентус» делит третье место с «Аталантой», отставая на 11 очков от лидирующего «Интера».
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Ювентус
Гею понравится... Теперь даже зеки будут болеть за Юве... Хе-хе...
Клифт с кичмана. Актуально!
отличненько!