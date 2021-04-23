Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Новая форма «Ювентуса» - фото

23 Апреля 2021, 21:13,

В сеть Интернет попали снимки новой формы «Ювентуса», в которой действующий чемпион Италии проведёт новый сезон. Официальный выпуск экипировки состоится в мае.

Дизайн новой формы будет более традиционным по сравнению с экспериментальными вариантами прошлых лет. На форму возвращаются классические черные и белые полоски. Также изменение претерпит надпись спонсора клуба, она изменит цвет. Также будет добавлено название новой гибридной технологии производителя автомобилей.

За шесть туров до завершения сезона «Ювентус» делит третье место с «Аталантой», отставая на 11 очков от лидирующего «Интера».

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Ювентус
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Комментарии (3)
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0
Alex1972
23 Апреля 2021, 22:59

Гею понравится... Теперь даже зеки будут болеть за Юве... Хе-хе...

0
Карыч Кар
23 Апреля 2021, 22:38

Клифт с кичмана. Актуально!

0
beorn_n
23 Апреля 2021, 21:55

отличненько!

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