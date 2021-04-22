​Кокорин не сыграет против «Ювентуса»

Александр Кокорин никак не восстановится после полученной травмы. Как сообщает Firenzeviola, в четверг российский нападающий «Фиорентины» не занимался с командой в общей группе. Кокорин пропустит ближайший матч «фиалок» в итальянском чемпионате против «Ювентуса».

Напомним, после январского перехода из «Спартака» Александр Кокорин провёл на поле в чемпионате Италии только семьдесят семь игровых минут. Результативными действиями российский форвард не отмечался.

На текущий момент «Фиорентина» занимает тринадцатое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.