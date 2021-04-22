Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Кокорин не сыграет против «Ювентуса»

22 Апреля 2021, 17:40,

Александр Кокорин никак не восстановится после полученной травмы. Как сообщает Firenzeviola, в четверг российский нападающий «Фиорентины» не занимался с командой в общей группе. Кокорин пропустит ближайший матч «фиалок» в итальянском чемпионате против «Ювентуса».

Напомним, после январского перехода из «Спартака» Александр Кокорин провёл на поле в чемпионате Италии только семьдесят семь игровых минут. Результативными действиями российский форвард не отмечался.

На текущий момент «Фиорентина» занимает тринадцатое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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Комментарии (3)
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0
overkill666
22 Апреля 2021, 18:29

считай меньше на 12-14 точных передач (назад) будет у фиалок.

0
Juventissimo
22 Апреля 2021, 18:16

Все бьянконери облегчённо вздохнули...Вот повезло Ювентусу!

0
online
22 Апреля 2021, 18:00

Ну все капец Фиалкам...ахахаха

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