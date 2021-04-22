​Кокорин не сыграет против «Ювентуса»

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22 Апреля 2021, 17:40,
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Александр Кокорин никак не восстановится после полученной травмы. Как сообщает Firenzeviola, в четверг российский нападающий «Фиорентины» не занимался с командой в общей группе. Кокорин пропустит ближайший матч «фиалок» в итальянском чемпионате против «Ювентуса».
Напомним, после январского перехода из «Спартака» Александр Кокорин провёл на поле в чемпионате Италии только семьдесят семь игровых минут. Результативными действиями российский форвард не отмечался.
На текущий момент «Фиорентина» занимает тринадцатое место в турнирной таблице итальянского чемпионата.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
считай меньше на 12-14 точных передач (назад) будет у фиалок.
Все бьянконери облегчённо вздохнули...Вот повезло Ювентусу!
Ну все капец Фиалкам...ахахаха